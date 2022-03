https://cz.sputniknews.com/20220302/sberbank-se-rozhodl-odejit-z-evropskeho-trhu-17868660.html

Sberbank se rozhodl odejít z evropského trhu

Sberbank se rozhodl odejít z evropského trhu

Sberbank se rozhodl odejít z evropského trhu, protože jeho dceřiné banky narazily na anomální odliv peněžních prostředků a ohrožení bezpečnosti svých... 02.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-02T10:39+0100

2022-03-02T10:39+0100

2022-03-02T10:39+0100

svět

sberbank

rusko

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/505/71/5057142_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_dbb2c649c7b2ab2faccbe1f83e156d2c.jpg

„V současné situaci se rozhodl Sberbank odejít z evropského trhu,“ podotýká se ve zprávě.Banka přitom vysvětlila, že kvůli nařízení Centrální banky Ruska nemůže dodávat likviditu do evropských dceřiných bank, které mají zároveň vysokou úroveň kapitálu a kvalitu aktiv a vklady klientů jsou pojištěny v souladu s místním zákonodárstvím.„Aktiva banky stačí pro výplaty všem vkladatelům,“ zdůrazňuje se ve zprávě.Úřad pro dohled nad finančními trhy Rakouska oznámil zákaz komerční činnosti evropské dceřiné společnosti Sberbanku, Sberbank Europe AG, na pokyn Evropské centrální banky. Podotýká se, že banka má zakázané platby, operace a transakce. „Netýká se to naší banky ve Švýcarsku, jde o Sberbank Europe,“ vysvětlili v bance.Po zahájení operace schválily západní země další balík protiruských sankcí. Většina členských zemí EU a NATO uzavřela nebe pro ruské letecké společnosti a také zastavila dodávky civilních letadel a součástí pro ně. Kromě toho bylo přijato rozhodnutí o odpojení od SWIFTu velkých ruských bank. Západní země se rozhodly také omezit možnosti Centrální banky Ruska v podpoře kurzu rublu mezinárodními finančními operacemi, jak prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, její transakce budou zablokovány.Jako odpověď na podobné hrozby už byl v Rusku zřízen vlastní systém finanční komunikace. Podle nejnovějších údajů už bylo na něj napojeno 23 zahraničních účastníků z Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Německa a Švýcarska. Ruské finanční úřady podnikly také opatření pro stabilizaci kurzu rublu.Podle informace ruské Centrální banky do 18. února obnovily mezinárodní rezervy Ruska historické maximum a zvýšily se na 643,2 miliardy USD. Přitom do poloviny minulého roku se snížila dolarová aktiva na 16,4 procenta a podíl eura, jüanu, libry šterlinků a jiných měn se zvýšil.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220302/severstal-zastavila-dodavky-do-eu-17868007.html

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sberbank, rusko, eu