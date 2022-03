https://cz.sputniknews.com/20220302/severstal-zastavila-dodavky-do-eu-17868007.html

Severstal zastavila dodávky do EU

Severstal zastavila dodávky do EU

Společnost Severstal zastavila dodávky kovových výrobků do členských zemí EU kvůli sankcím vůči svému hlavnímu akcionáři Alexeji Mordašovovi, oznámil novinářům... 02.03.2022, Sputnik Česká republika

„Oficiálně potvrzujeme, že jsme zastavili dodávky do EU v souvislosti se sankcemi uvalenými na akcionáře, a přesměrujeme proudy zboží na alternativní světové trhy“, řekl mluvčí společnosti.Podle informace Severstali činí průměrné roční dodávky do Evropy kolem 2,5 milionu tun a asi jednu třetinu celkového zisku společnosti. Podle informace World Steel Association (WSA) v roce 2021 vyrobily členské země EU 152,5 milionu tun oceli.Evropská unie zařadila 28. února na sankční seznamy řadu ruských podnikatelů, mj. i Alexeje Mordašova.Severstal je jednou z největších ve světě vertikálně integrovaných ocelářských a báňských společností s hlavními aktivy v Rusku a s menším počtem podniků v zahraničí. Hlavním beneficiantem společnosti je Alexej Mordašov (77,03% akcií). Ve společnosti pracuje kolem 50 tisíc lidí. V roce 2021 zvýšila Severstal výrobu oceli o 3% – na 11,647 tisíc tun.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně zrána 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a dostat k soudu všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle tvrzení ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a ukrajinská vojska, civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí. Za podpory OS RF rozvíjí útok seskupení DLR a LLR. O okupaci Ukrajiny ale nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

