Španělsko dodá Ukrajině útočné zbraně, oznámil premiér Pedro Sánchez. 02.03.2022

„Chtěl bych oznámit, že Španělsko předá také ukrajinskému odboji útočné zbraně,“ prohlásil Sánchez v kongresu poslanců.„Španělsko bylo vždy toho názoru, že je to útok na Evropu (operace ruských vojsk na Ukrajině, pozn. red.). Na její zásady a hodnoty. A proto jsme vždy koordinovali akce na evropské úrovni. Proto podporujeme aktivizaci Evropského mírového fondu pro dodávky Evropskou unií obranných a útočných zbraní na Ukrajinu. Španělsko je čtvrtým největším dárcem tohoto fondu. To je moje pozice a pozice španělské vlády. A považují ji za adekvátní. Jsem pevně přesvědčen, že na hrozbu Evropě musíme dát evropskou odpověď, zkoordinovanou a jednotnou,“ prohlásil Sánchez.Španělský premiér Pedro Sánchez dříve prohlásil, že Španělsko nebude dodávat útočné zbraně Ukrajině přímo, ale bude se dodávek účastnit jen prostřednictvím Evropského mírového fondu.Španělsko poslalo dříve na Ukrajinu 20 tun humanitární pomoci a ochranných prostředků, přileb a neprůstřelných vest.V úterý španělské ministerstvo obrany prohlásilo, že posílá do Lotyšska dalších 150 vojáků z jednotky polního dělostřelectva, vojenské inženýry a ženisty.V současné době je na východním křídle NATO dislokováno 800 španělských vojáků, mj. 350 vojáků v Lotyšsku, čtyři stíhačky Eurofighter a 130 vojáků bylo nedávno přesunuto do Bulharska a také tři válečné lodě a asi 300 námořníků, kteří měli být původně přesunuti do Černého moře, se nacházejí nyní ve východní části Středozemního moře.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně zrána 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a dostat k soudu všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle tvrzení ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a ukrajinská vojska, civilnímu obyvatelstvu nic nehrozí. Za podpory OS RF rozvíjí útok seskupení DLR a LLR. O okupaci Ukrajiny ale nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

