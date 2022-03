https://cz.sputniknews.com/20220302/vlada-se-rozhodla-pro-nouzovy-stav-v-cr-kvuli-migrantum-z-ukrajiny-nepodporuji-to-vsichni-cesi-17877754.html

Vláda se rozhodla pro nouzový stav v ČR kvůli migrantům z Ukrajiny. Nepodporují to všichni Češi

Od 4. března bude v Česku vyhlášen nouzový stav kvůli rostoucímu počtu uprchlíků z Ukrajiny. Ministr vnitra Vít Rakušan podpořil iniciativu na zavedení... 02.03.2022, Sputnik Česká republika

„Aby náš stát mohl naplno využít všechna opatření a mechanismy, které jsme pro pomoc lidem z Ukrajiny vytvořili, bude pravděpodobně nezbytné v nejbližší době vyhlásit nouzový stav. Ten umožní krajům efektivně zapojit všechny lidské i materiální zdroje, které mají,” informoval politik na sociální síti. Doporučil také zrychlit proces registrace uprchlíků a zkrátit tím čas, který lidé tráví v Krajských asistenčních centrech.Na iniciativu ministra ostře reagovala uživatelka Renáta NO. Podle ní právní důvody pro vyhlášení nouzového stavu nejsou naplněné. Ve svém příspěvku vyjmenovala seznam příčin pro nouzový stav. „Dle čl.5 zák.110/1998 Sb.: Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živel. pohrom, ekolog. nebo prům. havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetk. hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Hrozí ČR „jiné nebezpečí“? Jaké?” ptá se uživatelka.Další uživatel Casey Ryback se domnívá, že jde o politické zneužití moci. Přitom podle ministra Rakušana by nouzový stav neznamenal nic pro obyčejné české občany. Podle ministra by nebylo nutné jakkoliv omezovat pohyb osob, vzdělávání, zdravotnictví ani obchod či služby. Poznamenal, že vládě a krajům by ale pomohl účinněji a rychleji pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny, jejichž tíživou situaci můžeme dennodenně sledovat v médiích či na vlastní oči.S přístupem ministra Rakušana nesouhlasí další uživatelka Twitteru, Helena Malíková. Podle ní se Češi již teď dostatečně aktivně podílejí na pomoci Ukrajincům. „Dobrý den, pane ministře. Všem lidem, kteří se dostali do tíživé situace, je třeba pomoci a děje se to. Můžete tedy uvést konkrétní důvod, proč chcete lidi v České republice, z nichž mnozí aktivně pomáhají, omezovat vyhlášením nouzového stavu?” ptá se Malíková.Na dnešním jednání Sněmovny věnovaném situaci na Ukrajině premiér Petr Fiala podotkl, že počet uprchlíků z Ukrajiny v následujících dnech bude zřejmě růst. „V posledních dnech či hodinách k nám přišlo z Ukrajiny 20 tisíc lidí,“ řekl šéf české vlády. Navíc Fiala informoval o navýšení rozpočtu resortu obrany o 1 miliardu korun a ujistil občany, že nemusí mít strach.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

