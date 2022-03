https://cz.sputniknews.com/20220303/bidenova-administrace-zada-kongres-o-vycleneni-10-miliard-dolaru-na-pomoc-ukrajine-17886027.html

Bidenova administrace žádá Kongres o vyčlenění 10 miliard dolarů na pomoc Ukrajině

Bidenova administrace žádá Kongres o vyčlenění 10 miliard dolarů na pomoc Ukrajině

Administrace amerického prezidenta Joea Bidena požádala Kongres o schválení poskytnutí 10 miliard dolarů na pomoc Ukrajině. 03.03.2022

Americká média s odkazem na vlastní zdroje dnes informovala o tom, že administrace prezidenta Bidena požádala Kongress o vyčlenění celkem 32,5 miliard dolarů, 10 miliard z této sumy by mělo být určeno na pomoc Ukrajině. Uvádí se, že tyto prostředky budou určeny pro boj s humanitární krizí, na pomoc ukrajinské obraně, ochranu energetické soustavy a tzv. další pomoc evropským spojencům.Dříve členové Bidenovy administrace usilovali o vyčlenění 6,4 miliardy dolarů, později ale někteří zástupci Demokratické a Republikánské strany vyzvali k vyčlěnění vyšší částky, která by umožnila zajistit výcvik ukrajinských ozbrojenců, posílit kybernetickou obranu státu a poskytnout humanitární pomoc.Podle zdroje dalších 22,5 miliard dolarů z požadované částky bude určeno pro boj proti pandemii koronaviru.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

