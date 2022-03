https://cz.sputniknews.com/20220303/eu-musi-byt-pripravena-na-miliony-uprchliku-z-ukrajiny-varuje-ek-17883251.html

EU musí být připravena na miliony uprchlíků z Ukrajiny, varuje EK

EU musí být připravena na miliony uprchlíků z Ukrajiny, varuje EK

Evropská unie musí být připravena na miliony uprchlíků z Ukrajiny, téměř milion lidí už dorazil, řekla novinářům eurokomisařka Ylva Johanssonová na začátku... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

„Situace kolem vývoje událostí na Ukrajině je velmi nebezpečná. Musíme se připravit na miliony uprchlíků v Evropské unii. Už je tady skoro milion (lidí, pozn. red.)," řekla.Počet uprchlíků z Ukrajiny dosáhl za týden jednoho milionu, uvedl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. „Během pouhých sedmi dnů jsme byli svědky odchodu jednoho milionu uprchlíků z Ukrajiny do sousedních zemí," napsal Grandi na Twitteru.Od zahájení speciální operace vstoupilo do Polska více než 575 000 obyvatel Ukrajiny, uvádí Pohraniční stráž Polska. „Od 24. února dorazilo z Ukrajiny do Polska 575,1 tisíc lidí," hovoří se ve zprávě.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině ve čtvrtek 24. února brzy ráno. Prezident Vladimir Putin vyjmenoval cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Proto podle něj se plánuje provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.Ozbrojené síly podle Ministerstva obrany Ruské federace útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo nic neohrožuje. Skupiny DPR a LPR rozvíjejí ofenzívu s podporou ozbrojených sil Ruské federace. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

