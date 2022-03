https://cz.sputniknews.com/20220303/evropska-unie-bude-kompenzovat-slovensku-pomoc-ukrajincum-uvedla-caputova-17889971.html

Evropská unie bude kompenzovat Slovensku pomoc Ukrajincům, uvedla Čaputová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podpoří Slovensko v situaci s ukrajinskými uprchlíky. Podle slov slovenské prezidentky Zuzany Čaputové... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

Čaputová dále zmínila, že Evropská unie již teď podniká další kroky, včetně snižování závislosti na energetických surovinách z Ruské federace.Podle Čaputové si Leyenová váží obrovské vlny solidarity Slováků.„Dnes se můžeme spolehnout, že naše solidarita se může opřít i o podporu a pomoc Evropské unie,“ uvedla dál Čaputová.Evropská unie by měla podle Leyenové poskytnout zemím, které hraničí s Ukrajinou pomoc v celkové hodnotě 500 milionů eur.V souvislosti s humanitární pomocí předsedkyně EK uvedla, že je potřeba vytvořit humanitární koridory, aby mohly humanitární konvoje bezpečně projít a Ukrajinci mohli bezpečně odejít.Von der Leyenová dále uvedla, že EU navrhuje pro utečence dočasný ochranný mechanismus. Všichni dostanou právo na pobyt v EU na jeden rok s možností pobyt prodloužit na dva roky. Budou tak moci pracovat, dát své děti do školy a získají zdravotní péči.Dále uvedla, že proces přijetí Ukrajiny do EU již začal. Dodala, že podporu EU mají rovněž i Moldavsko a Gruzie, které také avizovaly zájem o vstup do evropského společenství.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

