Evropská unie nařídí, aby byly zásobníky plynu naplněné z 80 %

Evropská komise připravila návrh rozhodnutí, podle kterého budou zásobníky plynu v členských státech EU povinny udržovat obsazenost na úrovni 80 %, uvádí... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

Návrh nové evropské energetické strategie bude představen příští týden. V případě jeho realizace by zásobníky plynu měly být naplněny na požadovanou úroveň do 30. září letošního roku. Cíl 80 % je přitom průměrná úroveň v celé Evropské unii, v jednotlivých zemích se bude lišit.Pokud firmy nejsou schopny zajistit požadovaný objem rezerv, může tak učinit stát na vlastní náklady. Situaci na trhu bude monitorovat expertní koordinační skupina pro plyn při Evropské komisi.V Německu se již pracuje na příslušném návrhu zákona. Předpokládá se, že k 1. prosinci by úroveň naplnění zásobníků plynu měla být 90 %, k 1. únoru 2023 minimálně 40 %.Kromě toho strategie navíc zahrnuje urychlení budování infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie.Od 7. ledna se úroveň zásob v evropských podzemních zásobnících plynu posunula do oblasti rekordních minim v dlouhodobém období pozorování.Gazprom uvedl, že na konci února Evropa stáhla veškerý plyn načerpaný z podzemních zásobníků v létě a celková úroveň obsazenosti evropských podzemních zásobníků plynu je 29,5 %.Doplnění zásob v PZP v Evropě si letos podle společnosti vyžádá načerpání takového množství plynu, jaké se ještě nikdy načerpalo za jednu letní sezónu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

