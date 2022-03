https://cz.sputniknews.com/20220303/indicti-studenti-hlasili-nasili-ze-strany-ukrajinske-armady-17868867.html

Indičtí studenti hlásili násilí ze strany ukrajinské armády

Indičtí studenti hlásili násilí ze strany ukrajinské armády

Zahraniční studenti z Indie, kteří se snaží opustit ukrajinské území, čelí incidentům násilí a útoků ukrajinské armády na ukrajinské hranici se západními... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-03T07:44+0100

2022-03-03T07:44+0100

2022-03-03T07:44+0100

svět

ukrajina

hranice

pohraničníci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/612/64/6126497_0:114:3077:1844_1920x0_80_0_0_7cdd0db72919366cddc8710c1ddd5963.jpg

V publikaci se podotýká, že jméno studentky bylo z bezpečnostních důvodů změněno. Její přátelé také požádali, aby nebyli identifikováni a řekli indickým médiím, že byli na hranici zraněni. Studenti uvedli, že s nimi bylo za mrazivého počasí zacházeno téměř jako s rukojmími, přitom jim bylo odepřeno jídlo, voda, přístřeší, ale také i bezpečný průchod. Médiím sdělili, že je pohraničníci mučili, protože se Indie v Radě bezpečnosti OSN zdržela hlasování proti Rusku.Studentka medicíny Rangoli Raj řekla indickým médiím, že je na kontrolním stanovišti zastavili ukrajinští pohraničníci a požádali je, aby si zahráli hru „lov“. "Řekli, že když vyhrajeme, nechají nás projít. Kdybychom to neudělali, museli bychom se držet stranou. Když jsme to odmítli, policie začala mučit indického studenta. Má astma. Ukrajinská policie řekla, že všichni budeme mučeni, pokud nebudeme plnit jejich rozkazy,“ řekla pro portál Times of India.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220302/severstal-zastavila-dodavky-do-eu-17868007.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, hranice, pohraničníci