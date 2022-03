https://cz.sputniknews.com/20220303/ministerstvo-obrany-rf-rada-evropskych-zemi-oficialne-povolila-vysilani-zoldaku-na-ukrajinu-17887588.html

MO RF varovalo, že žádný ze západních žoldáků na Ukrajině nemá právo na status válečného zajatce

MO RF varovalo, že žádný ze západních žoldáků na Ukrajině nemá právo na status válečného zajatce

Řada evropských zemí oficiálně povolila vysílání žoldáků na Ukrajinu, řekl ve čtvrtek novinářům mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. 03.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-03T15:04+0100

2022-03-03T15:04+0100

2022-03-03T15:44+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

západ

žoldáci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/76/00/760052_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_b7c4601a15fa92809944082bec75efe6.jpg

Podle ruského obranného resortu na pozadí obklíčení a ničení hlavních skupin ukrajinských nacionalistů ruskými silami západní země zvýšily vysílání smluvních vojáků soukromých vojenských společností do bojových oblastí.Zahraniční žoldáci, kteří dorazili na Ukrajinu, páchají sabotáže a nálety na ruské konvoje s vybavením a materiálem a také na letadla, která je kryjí, uvádí se ve zprávě.Podle ministerstva obrany jsou všechny útoky zahraničních žoldáků prováděny pomocí zbraní, které Západ kyjevskému režimu dodává – protitankové systémy Javelin (USA), NLAW (UK) a přenosné systémy protivzdušné obrany Stinger, jejichž osvojení vyžaduje vážnou přípravu.Americká vojenská rozvědka zahájila rozsáhlou kampaň na nábor žoldáků soukromých vojenských společností, kteří mají být vysláni na Ukrajinu - především jsou rekrutováni zaměstnanci amerických společností Academi, Cubic a DynCorp, uvádí ruské ministerstvo obrany.Jen minulý týden dorazilo přes Polsko asi 200 žoldáků z Chorvatska a připojilo se k nacionalistickému praporu na jihovýchodě Ukrajiny, uvedlo ministerstvo obrany a uvedlo, že dnes předvolalo chorvatského vojenského přidělence.Chorvatský vojenský atašé byl upozorněn na nezákonnou činnost chorvatského občana Denise Schelera, který se v roce 2015 zúčastnil bojů na Donbasu a vytvořil oddíly chorvatských žoldáků k odeslání na Ukrajinu.Ruské ministerstvo obrany zdůraznilo, že podle mezinárodního humanitárního práva nejsou žoldáci vyslaní Západem na pomoc kyjevskému režimu kombatanty, nemají právo na status válečného zajatce a to nejlepší, co je po zadržení čeká, je trestní stíhání.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

ukrajina

rusko

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, západ, žoldáci