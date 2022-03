https://cz.sputniknews.com/20220303/mo-rf-kyjevsky-rezim-pouziva-zakazane-vojenske-techniky-vedeni-boju-a-porusuje-mezinarodni-pravo-17883791.html

MO RF: Kyjevský režim používá zakázané vojenské techniky vedení bojů a porušuje mezinárodní právo

Ministerstvo obrany RF: Kyjevský režim používá zakázané vojenské techniky vedení bojů a porušuje mezinárodní právo. V Mariupolu, Kyjevě a dalších ukrajinských... 03.03.2022

2022-03-03T12:09+0100

2022-03-03T12:09+0100

2022-03-03T12:53+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ministerstvo obrany

Ukrajinští nacionalisté násilně udržují civilní obyvatelstvo a nedovolují mu se evakuovat. Týká se to jak občanů Ukrajiny, tak i cizinců, uvedl Mizincev. Nacionalisté v Mariupolu zadrželi 60 civilistů na cestě k humanitárnímu koridoru a zaminovali školu, kde se teď nacházejí. „Priazovská státní univerzita, která se nachází ve městě Mariupol, byla také zaminovaná. Cesty k ní jsou rovněž zaminovány řízenými výbušnými zařízeními,“ uvedl dál Mizincev. V Mariupolu, Kyjevě a dalších ukrajinských městech hrozí humanitární katastrofa, uvedl generálplukovník Michail Mizincev, vedoucí Centra řízení obrany RF.„Zasedání Meziresortního koordinačního štábu pro humanitární reagování … příčinou mimořádného jednání je vzniklá humanitární katastrofa v Mariupolu, ve městě, kde žije půl milionu obyvatel. Humanitární katastrofa zraje také ve městech: Kyjev s počtem obyvatel kolem tří milionů, Charkov s počtem 1,5 milionu obyvatel, v Sumy s počtem 300 tisíc obyvatel, stejně jako v dalších městech a obcích,“ uvedl dál.Obyvatelům osvobozených měst a vesnic v Chersonské, Sumské a Charkovské oblasti bude v rámci humanitární pomoci předáno 315 tun potravin a léčiv, uvedl dál Mizincev. Mizincev dále uvedl, že ruští vojáci pomohli evakuovat z Ukrajiny 588 cizinců.Ministerstvo obrany RF dále uvádí, že Rusko vytvořilo všechny podmínky pro bezpečnou evakuaci ukrajinských civilistů a je připraveno kdykoliv organizovat humanitární koridory.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

