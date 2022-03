Náměstek ministra zahraničí RF Rjabkov: NATO postavila Rusko před velmi složitou volbou

https://cz.sputniknews.com/20220303/namestek-ministra-zahranici-rf-rjabkov-nato-postavila-rusko-pred-velmi-slozitou-volbou-17881866.html

„Ignorují pokusy států západní skupiny postavit nás před velmi složitou volbu, jak reagovat na provokační vyzývavé aktivity, včetně dodávek zbraní Kyjevu z celé řady evropských států za koordinující úlohy EU,“ řekl v televizi RBK.Odpovědnost Západu za události kolem Ukrajiny musí být kolektivní, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.Prohlášení prezidenta USA Joea Bidena o úplném zrušení vztahů s Ruskem je pokus o zastrašování Ruska, nikdo nepřerušil dialog s USA,“ prohlásil Rjabkov.Biden předtím prohlásil, že rusko-americké vztahy zažívají „úplný rozpad“.„Je to pokus nás zastrašit, další. Ale zastrašování nepodlehneme. Opakuji a zdůrazňuji, pracujeme s jistotou a klidem. Máme konkrétní úkoly, kterým se hodláme věnovat. Nikdo nepřerušuje dialog s USA. Formáty, kanály tohoto dialogu, to je zvláštní otázka, jejich konfigurace závisí na konkrétních úkolech, jež stojí před námi,“ řekl Rjabkov v rozhovoru pro televizi RBK.Mluvčí ruského MZV Maria Zacharovová předtím prohlásila, že se Rusko snažilo odvrátit nynější vývoj událostí kolem Ukrajiny, ale Západ si toho raději nevšímal a dnes zapomíná na vlastní odpovědnost, avšak nemůže se tvářit, že nemá nic společného s tím, co se děje. Kromě toho odrážejí, podle jejích slov, dodávky zbraní Kyjevu politiku Západu ve stylu „všechny prostředky jsou dobré.“Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem je, podle jeho slov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“, pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu. Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

