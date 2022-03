https://cz.sputniknews.com/20220303/nemecko-i-nadale-kupuje-plyn-od-ruska-zapad-otevira-prostor-pro-diplomacii-s-ruskem-17894677.html

Německo i nadále kupuje plyn od Ruska. Západ otevírá prostor pro diplomacii s Ruskem

Západ používá sankce proti Rusku k tlaku, ale zároveň otevírá prostor pro diplomacii. V rozhovoru pro televizní stanici to uvedl německý kancléř Olaf Scholz... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

Německý kancléř v rozhovoru také uvedl, že Německo již nakupuje plyn z jiných zdrojů, zároveň ale z Ruska dováží uhlí, ropu i plyn. Zároveň Scholz uvedl, že vstup Ukrajiny, Gruzie a Moldavska do Evropské unie aktuálně není tématem, o kterém se mluví, protože je podle něj nutné zastavit konflikt.Kancléř Scholz v rozhovoru také uvedl, že rozhodnutí Berlína o odeslání zbraní na Ukrajinu bylo správné.Podle něj si nikdo nemyslí, že Němci pomohli Ukrajincům příliš pozdě nebo nedostatečně. „Ne, nikdo si to nemyslí. Mohu vás v tom ujistit na základě mnoha jednání,“ dodal Scholz.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

