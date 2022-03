https://cz.sputniknews.com/20220303/putin-porada-schuzku-se-cleny-rady-bezpecnosti-ruske-federace-17891171.html

Putin: Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, to nikdy neodmítnu

Putin: Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, to nikdy neodmítnu

Ruský prezident Vladiir Putin pořádá schůzku se členy Rady bezpečnosti Ruské federace. Putin uvedl, že vojáci s plným pochopením správnosti své věci jednají... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-03T17:57+0100

2022-03-03T17:57+0100

2022-03-03T18:41+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

vladimir putin

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/17773201_0:0:2768:1557_1920x0_80_0_0_bfadb81b7ffda80684288dc260560649.jpg

„Vážení přátelé, 24. února začala na Ukrajině speciální vojenská operace. Při plnění stanovených úkolů, zabezpečení bezpečnosti naší vlasti, si ruští vojáci a důstojníci vedou hrdinsky jako opravdoví hrdinové. Naší vojáci bojují neochvějně a uvědomují si správnost svého konání, dokonce i po zranění vojáci a důstojníci dále bojují, obětují sebe i své životy, aby zachránili spolubojovníky a civilisty,“ uvedl Putin během schůzky s Radou bezpečnosti RF.Putin uvedl, že nacionalisté a zahraniční žoldáci na Ukrajině používají civilisty jako lidské štíty„Jenom fašisté tak bojovali, tak nelidsky se chovali k civilnímu obyvatelstvu. Když sovětská vojska s nimi bojovala, když osvobozovala i Ukrajinu,“ dodal.Ruští vojáci na Ukrajině zajistili koridory, zajistili dopravu, aby civilisté mohli opustit místa bojů, nacionalisté jim to však neumožňují. Ruský prezident rovněž prohlásil, že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, s tím, že se nikdy nevzdá tohoto přesvědčení. Putin oznámil, že podepsal výnos, kterým posmrtně uděluje titul Hrdina Ruska Nurmagomedu Gadžimagomedovovi, který zemřel na Ukrajině.Ruský prezident dále sdělil, že rodinám vojáků, kteří zahynuli při speciální operaci na Ukrajině, bude vyplaceno přes 7 milionů rublů. Vojáci zranění na Ukrajině dostanou dodatečnou platbu ve výši téměř 3 milionů rublůSpeciální operace na Ukrajině probíhá podle plánu, v přísném souladu s harmonogramem. Všechny úkoly stanovené během speciální operace na Ukrajině jsou úspěšně řešeny, uvedl ruský prezident. Putin a členové Rady bezpečnosti uctili minutou ticha památku ruských vojáků zabitých na Ukrajině.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

https://cz.sputniknews.com/20220303/lavrov-svet-rusko-posloucha-ale-tezko-rici-nakolik-ho-slysi-17880933.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, ukrajina