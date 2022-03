https://cz.sputniknews.com/20220303/putin-v-rozhovoru-s-macronem-ukoly-specialni-vojenske-operace-budou-vyplneny-v-kazdem-pripade-17886387.html

Putin v rozhovoru s Macronem: úkoly speciální vojenské operace budou vyplněny v každém případě

Francouzský prezident Emmanuel Macron měl ve čtvrtek nový telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který trval hodinu a půl, uvedl... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

Hlava ruského státu během debaty se svým francouzským protějškem dala argumentované vysvětlení významné roli, kterou hrají nacisté v politice Kyjevu, informuje Kreml.Putin řekl Macronovi, že úkoly speciální vojenské operace budou vyplněny v každém případě. Podle slov ruského prezidenta pokus vyhrát nějaký čas cestou natahování jednání způsobí jen to, že Kyjev představí další podmínky. Putin rovněž ubezpečil Macrona, že Rusko během operace dělá všechno proto, aby byly zachovány životy civilistů. Zároveň potvrdil připravenost Ruska ke spolupráci se zahraničními partnery ohledně řešení humanitárních problémů na Ukrajině.Ruský prezident vyzdvihl, že se jedná o demilitarizaci a neutrální status Ukrajiny, aby z jejího území nepřicházela hrozba pro RF. Současně přizval Macrona, aby se připojil ke snahám zajistit bezpečnou evakuaci cizinců z území Ukrajiny.Zopakoval, že RF ničí na Ukrajině pouze vojenskou infrastrukturu a tvrzení o bombardování Kyjeva a dalších měst jsou nepravdivá. Během rozhovoru Putin také uvedl, že dlouhá léta se zamlčovala genocida civilistů na Donbasu. Putin dále upozornil francouzského prezidenta na to, že v jeho projevu není ani zmínka o tom, že ukrajinský režim po dobu sedmi let sabotoval minské dohody.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

