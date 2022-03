https://cz.sputniknews.com/20220303/rt-oficialne-odrizli-od-britske-televize-17889082.html

RT oficiálně odřízli od britské televize

RT oficiálně odřízli od britské televize

Kanál RT byl oficiálně odpojen od britské televize v souvislosti se speciální operací na Ukrajině, uvedla britská ministryně kultury, médií a sportu Nadine...

Britský regulátor Ofcom v současné době provádí celkem 27 vyšetřování zpravodajských pořadů RT a zvažuje, zda kanálu zcela odejmout licenci.Navíc Dorrisová uvedla, že požádala Meta a TikTok o to, aby „udělaly vše pro zabránění přístupu k RT ve Spojeném království, podle toho, jak to provedli v Evropě".Dříve britský premiér Boris Johnson požádal Ofcom, aby zkontroloval RT, zda nedochází k jakémukoliv porušení, protože se domnívá, že materiály televizního kanálu údajně „poškozují pravdu".Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová komentovala Johnsonova slova o výzvě k mediálnímu regulátoru poznámkou, že „se přece ukázalo, že britská vláda reguluje činnost médií, nikoli mediální regulátor, o což se nás snažili přesvědčit po dobu tolika let". Dodala, že toto uznání je „neocenitelné". Pokud Británie podle ní realizuje hrozby vůči ruským médiím, tak odvetná opatření na sebe nenechají dlouho čekat.Zástupkyně šéfredaktorky RT Anna Belkina poznamenala, že Ofcom nikdy nezpochybňoval legitimitu licence RT. A zároveň, že v průběhu posledních čtyř let RT nikdy neporušila pravidla vysílání Ofcomu, „což zas nelze říci o mnoha jiných televizních kanálech v zem". Dodala, že britští politici otevřeně zasahují do práce institucí, jež jsou podle nich údajně nezávislé a zcela osvobozené od politického tlaku.Situace s ruskými médii na Západě je v posledních letech stále složitější. V listopadu 2016 schválil Evropský parlament rezoluci, v níž se uvádí, že je třeba čelit ruským médiím, přičemž hlavními hrozbami v dokumentu jsou Sputnik a RT. Řada západních politiků, včetně amerických senátorů a kongresmanů, prezidenta Francie a dalších, obvinila Sputnik a RT z vměšování se do voleb v USA a Francii, ovšem ale k těmto tvrzením nebyly předloženy žádné důkazy. Oficiální ruští zástupci označili taková prohlášení za nepodložená.

rt, sankce, velká británie