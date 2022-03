https://cz.sputniknews.com/20220303/sef-roskosmosu-rogozin-rusko-rusi-dodavky-raketovych-motoru-do-usa-17882824.html

Šéf Roskosmosu Rogozin: Rusko ruší dodávky raketových motorů do USA

Hlava ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin prohlásil, že Rusko pozastavuje spolupráci s SRN v experimentech na Mezinárodní vesmírní stanici (ISS)... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes jsme přijali rozhodnutí o zastavení dodávek výrobku vědecko-průmyslového spolku Energomaš do USA. Připomenu, že ještě do poloviny 90. let to probíhalo aktivně. Především jde o motory RD-180, se kterými jako s udržovacími motory letá raketa Atlas-5 a motor RD-181, který používají v prvním stupni rakety Antares," řekl Rogozin.

