Sputnik po zákazu EU přestal vysílat ve Španělsku, Francii, Německu a Řecku

Naše redakce byly k takovému rozhodnutí donuceny evropskými úřady tím, že od začátku března uložily zákaz vysílání a distribuce obsahu Sputniku v Evropě. 03.03.2022, Sputnik Česká republika

Kolegové se ke čtenářům obrátili na webových stránkách: „Vždy jsme byli k publiku upřímní, říkali jsme a ukazovali to, o čem naši kolegové nepsali. Děkujeme vám, naše publikum, za to, že pro vás svoboda slova není prázdnou frází, ale jedním z principů života,“ říká Sputnik na závěr svým čtenářům.Zákaz EU pro RT a Sputnik by měl být dočasnýNizozemská ministryně pro digitální technologie Alexandra van Heuffelen uvedla, že zákaz RT a Sputniku v EU by měl být dočasný a měl by podléhat pravidelným přezkoumáním.Zmiňme, že Evropská unie zakázala šíření signálu a obsahu RT a Sputniku na pozadí ruské operace na demilitarizaci Ukrajiny.Podle van Huffelen je důležité „v nejbližších dnech a týdnech“ přezkoumávat sankce uvalené proti Ruské federaci.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

