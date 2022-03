https://cz.sputniknews.com/20220303/srn-vystoupila-pro-co-nejrychlejsi-zalozeni-komise-osn-pro-vysetrovani-na-ukrajine-17885147.html

SRN vystoupila pro co nejrychlejší založení komise OSN pro vyšetřování na Ukrajině

SRN vystoupila pro co nejrychlejší založení komise OSN pro vyšetřování na Ukrajině

Německo je pro co nejrychlejší založení komise OSN pro vyšetřování porušování lidských práv na Ukrajině, prohlásila federální ministryně zahraničí Annalena... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

„Potřebujeme neodkladně komisi pro vyšetřování na Ukrajině všech případů porušování lidských práv,“ řekla.Ve čtvrtek ve 12:00 SEČ se očekává zahájení mimořádných debat Rady o situaci na Ukrajině. Podle mínění Ruska nepřispějí tyto diskuse v dnešní situaci k čestnému a nepolitizovanému dialogu o situaci s lidskými právy na Ukrajině.Podle výsledků debat mají členské státy Rady OSN pro lidská práva schválit rozhodnutí o Ukrajinou předloženém návrhu rezoluce, v kterém jde o založení nezávislé komise pro vyšetřování porušování lidských práv na Ukrajině. Rozhodnutí o rezoluci se očekává v pátek ráno.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu.“Za tímto účelem se plánuje „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, pohnání k soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak není to okupace Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.Do 3. března ráno bylo zlikvidováno přes 1,6 tisíce objektů, zničeno 62 letadel, 606 tanků a další obrněné techniky atd. Byla nastolena kontrola nad územím kolem Černobylské jaderné elektrárny (odstavené) a Záporožské (fungující). Po osmi letech byl odblokován Severokrymský kanál, probíhá práce na obnovení přísunu vody na Krym.Útok probíhá několika směry, Kyjev je zablokován ze západu. Podrobná mapa ukrajinských regionů, ve kterých působí ruští vojáci, nebyla zatím úředně zveřejněna. Ruská armáda dosáhla převahy ve vzduchu nad celou Ukrajinou.Podle údajů ministerstva obrany RF z 2. března zahynulo během operace 498 ruských vojáků, zranění utrpělo 1 597. Ukrajinská strana má mnohem větší ztráty, přes 2 870 mrtvých a asi 3 700 raněných, informuje MO RF.Ruské ministerstvo obrany informuje o řadě případů dobrovolného složení zbraní ukrajinskými vojáky, byla jim zaručena bezpečnost a návrat k rodinám. Ukrajinská armáda rozmísťuje zatím proudové raketomety přímo v obytných čtvrtích Kyjeva a dalších ukrajinských měst. Putin to označil za taktiku teroristů.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

