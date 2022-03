https://cz.sputniknews.com/20220303/veci-ktere-se-nikdy-nestaly-donald-trump-ml-se-vysmal-znamym-fake-news-ukrajinske-propagandy-17890155.html

Věci, které se nikdy nestaly. Donald Trump ml. se vysmál známým fake news ukrajinské propagandy

Věci, které se nikdy nestaly. Donald Trump ml. se vysmál známým fake news ukrajinské propagandy

Syn bývalého amerického prezidenta Donald Trump mladší se vysmál falešným zprávám, které šíří ukrajinská propaganda v průběhu ruské vojenské operace zaměřené... 03.03.2022

Starší syn exprezidenta USA Donalda Trumpa a české modelky Ivany Trumpové (rozená Zelníčková) podnikatel Donald „Don” Trump mladší zveřejnil na svém kanálu v aplikaci Telegram obrázek, na němž jsou zesměšněny falešní hrdinové Ukrajiny. Donald Trump ml. přitom srovnává falešné příběhy s výsledkem Joea Bidena v prezidentských volbách v roce 2020. Kanál Trumpa mladšího je verifikován, což znamená, že opravdu patří jemu, což potvrzuje i příslušný štítek ověření. Kanál syna bývalého prezidenta Spojených státu na Telegramu sleduje přes 850 tisíc uživatelů.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.Na zveřejněné fotce s názvem Věci, které se nikdy nestaly je vymyšlené letecké eso Duch z Kyjeva, které údajně sestřelilo několik ruských letadel, vymyšlení mučedníci pohraničníci s Hadího ostrova a také vymyšlená obránkyně Kyjeva Miss Ukrajina. Na fotce také můžeme vidět současného amerického prezidenta Joea Bidena s nápisem „81 milionů voličů”.Duch y KyjevaDuch z Kyjeva je městská legenda o ukrajinském leteckém esu, který se stíhačkou MiG-29 ukrajinského letectva měl během vojenské operace údajně sestřelit 6 až 21 ruských letounů. Přitom k dispozici není žádný zdroj, který by poskytoval jakékoliv podrobnosti anebo důkazy.Ministerstvo obrany Ukrajiny na své oficiální stránce na Twitteru zveřejnilo záběry vzdušného boje rádoby mezi ukrajinským MiG-29 a ruským Su-35. Videozáznam má téměř milion zhlednutí. Později se ale zjistilo, že to je video z leteckého simulátoru. Uživatel Youtube s přezdívkou Comrade_Corb, který zveřejnil toto video, prohlásil, že tyto záběry byly převzaty z počítačové hry Digital Combat Simulator World (DCS) – simulátoru bojových akcí.Jak podotýká americký portál Task & Purpose, informace, které poskytuje ukrajinská vláda, neobsahuji skoro žádné detaily, z čehož vyplývá, že existence takového leteckého esa je málo pravděpodobná. Ve své řadě fact-checkingový web Snopes (dříve známý jako Urban Legends Reference Pages), který se zabývá odhalením falešných příběhů, také označil tuto zprávu za fake.Pohraničníci hrdinové z Hadího ostrovaUkrajinská strana tvrdila, že 24. února Rusko obsadilo Hadí ostrov v Černém moři a zabilo všechny pohraničníky tamního garnizonu. V důsledku dělostřeleckého raketového útoku ruské vojenské lodě na Hadí ostrov mělo zahynout třináct ukrajinských pohraničníků. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj je vyznamenal in memoriam titulem Hrdina Ukrajiny. Hrdinskou obranu Hadího ostrova ukrajinská a západní média tři dny označovala jako legendární.Ve skutečnosti všichni ukrajinští pohraničníci zůstali naživu. Poté, co se k Hadímu ostrovu přiblížil křižník Moskva a hlídková loď Vasilij Bykov a odpálily výstražnou salvu, 82 příslušníků Ozbrojených sil Ukrajiny složilo zbraně. Ukrajinští vojáci byla dopraveni do Sevastopolu, kde byl zkontrolován jejich zdravotní stav. Kromě toho vojáci dostali jídlo a byli odesláni na provedení právních procedur. Později ruské ministerstvo obrany zveřejnilo příslušné záběry.Dne 28. února ukrajinské námořnictvo v konečném důsledku přiznalo, že vojáci z Hadího ostrova jsou naživu a dostali se do zajetí.Miss obránkyně KyjevaUkrajinská média rozšířila zprávu o tom, že se vítězka soutěže krásy Miss Ukrajina 2014 Anastasia Lennaová připojila k ukrajinským vojákům v Kyjevě. Jakožto potvrzení byla použita fotka modelky z Instagramu, kde drží v rukou velkou pušku s růžovým hledím.Za zmínku stojí to, že příspěvek na Instagramu byl zveřejněn již 22. února letošního roku, kdy ruská vojenská operace ještě nezačala. Když se koukneme na tuto fotku, tak si dokonce všimneme toho, že drží airsoftovou zbraň. Tato fotka se však stejně stala virální, a proto na celou situaci již musela reagovat samotná Anastasia.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

