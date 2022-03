https://cz.sputniknews.com/20220303/zacharovova-reakce-sveta-na-ruske-akce-je-hystericka-17880223.html

Zacharovová: Reakce světa na ruské akce je hysterická

Zacharovová: Reakce světa na ruské akce je hysterická

Reakce světa na kroky Ruska, včetně Valného shromáždění OSN, je hysterická a prohlášení jsou absurdní, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria... 03.03.2022

Rusko se snažilo zabránit současnému vývoji kolem Ukrajiny, ale Západ si toho raději nevšímal a nyní zapomíná na svou odpovědnost, ale nemůže předstírat, že se na dění nepodílí, uvedla Zacharovová.„To vše je prezentováno jako dlouho očekávaná a vytoužená ruská akce. Je to však vynucená situace. Je to situace, ke které došlo přes všechna možná jednání, kompromisy, vysvětlování a objasňování. To je třeba pochopit. Vynucená, naprosto vynucená. Bez alternativy už jen kvůli postoji Západu, který experimentuje jak politicky, tak i s dodáváním obrovského množství zbraní na Ukrajinu již několik let. To je vše. To je výsledek jejich politiky, kterou vedli,“ uvedla Zacharovová.Podle jejích slov „předstírat, že se na tom (západní země, pozn. red.) nepodílely, předstírat, že nebyly ideology vnitřní ukrajinské konfrontace a konfrontace Ukrajiny především s Ruskem, předstírat, že se nepodílely na podněcování etnické nenávisti - to se jim nepodaří“.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

rusko

ukrajina

2022

Zprávy

