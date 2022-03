https://cz.sputniknews.com/20220303/zakaz-eu-pro-rt-a-sputnik-by-mel-byt-docasny-prohlasili-v-nizozemsku-17885503.html

Zákaz EU pro RT a Sputnik by měl být dočasný, prohlásili v Nizozemsku

Zákaz EU pro RT a Sputnik by měl být dočasný, prohlásili v Nizozemsku

Nizozemská ministryně pro digitální technologie Alexandra van Heuffelen uvedla, že zákaz RT a Sputniku v EU by měl být dočasný a měl by podléhat pravidelným... 03.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-03T13:35+0100

2022-03-03T13:35+0100

2022-03-03T13:36+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

nizozemí

rusko

sputnik

rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/942/80/9428071_0:116:2345:1435_1920x0_80_0_0_abc3c49b9ad2171bec1a9df0bafdd00e.jpg

Dříve také Evropská unie zakázala šíření signálu a obsahu RT a Sputniku na pozadí ruské operace na demilitarizaci Ukrajiny.„Měli bychom se snažit, aby byl (zákaz) co nejkratší a tak dlouhý, jak je to nutné. Měla by to být jedna extrémní výjimka, protože jsme ve stavu války,“ uvedla v rozhovoru pro Politico.Podle van Huffelen je důležité „v nejbližších dnech a týdnech“ přezkoumávat sankce uvalené proti Ruské federaci.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

nizozemí

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nizozemí, rusko, sputnik, rt