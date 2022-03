https://cz.sputniknews.com/20220304/byvaly-premier-ukrajiny-nato-planovala-rozpoutat-treti-svetovou-valku-17896971.html

Bývalý premiér Ukrajiny: NATO plánovalo rozpoutat třetí světovou válku

Bývalý premiér Ukrajiny: NATO plánovalo rozpoutat třetí světovou válku

NATO plánovalo rozpoutat třetí světovou válku za použití jaderných zbraní proti Rusku, přičemž klíčovou roli v jejím rozpoutání měl sehrát Kyjev, prohlásil... 04.03.2022, Sputnik Česká republika

„Od prosince roku 2021 dostávalo Rusko informaci o plánech NATO rozmístit na území Ukrajiny 4 vojskové brigády (2 pozemní, 1 námořní a 1 leteckou). Přičemž letecká brigáda by měla možnost nést jaderné bojové hlavice. Zkoordinovat tento vstup vojsk chtěla NATO v létě roku 2022 na zasedání Rady bezpečnosti OSN. A pak nejspíše do konce roku by vyprovokovali konflikt a zahájili proti Rusku rozsáhlé bojové akce za použití jaderných zbraní“, napsal Azarov na své stránce na Facebooku.Ukrajinská vojska pod vedením nacionalistických praporů se chystala zahájit vojenskou operaci na Donbasu 25. února, prohlásil bývalý premiér Ukrajiny.Bývalý premiér Ukrajiny prohlásil, že se RF rozhodla udělat na Ukrajině pořádek, aby zabránila třetí světové válce a útoku na své území.„Aby zabránila třetí světové válce a útoku na Rusko za použití jaderných zbraní se rozhodla ruská vláda tuto situaci lokalizovat a udělat na Ukrajině pořádek“, napsal na Facebooku.Plán NATO pro Ukrajinu předpokládal zablokování Kaliningradu polskou armádou, prohlásil Azarov.„Jsem přesvědčen, že tento plán byl vypracován spolu s kurátory z NATO, protože Američané přesunuli předběžně do Polska asi 5 tisíc svých vojáků, plus polská armáda – ti měli podle plánu zablokovat kaliningradské seskupení, aby v případě nutnosti nemohlo postupovat k napadenému území na jihovýchodě Ukrajiny“, napsal na své stránce na Facebooku.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

