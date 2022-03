https://cz.sputniknews.com/20220304/evropska-unie-prodlouzila-sankce-proti-exprezidentovi-ukrajiny-viktoru-janukovycovi-a-dalsim-osobam-17902226.html

Evropská unie prodloužila sankce proti exprezidentovi Ukrajiny Viktoru Janukovyčovi a dalším osobám

Dnes se Rada Evropské unie rozhodla prodloužit personální sankce proti bývalému ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi a třem dalším osobám, které jsou... 04.03.2022, Sputnik Česká republika

Sankční režim vůči řadě bývalých ukrajinských politiků a úředníků byl zaveden v březnu 2014 a od té doby se prodlužoval každých šest měsíců. V současné době sankční seznam obsahuje sedm osob, kromě bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče, který byl na začátku roku 2014 sesazen v důsledku státního převratu, jsou na seznamu jeho syn Alexandr Janukovyč, bývalý generální prokurátor Ukrajiny Viktor Pšonka a jeho syn Artjom Pšonka.Rada Evropské unie prodloužila platnost sankcí vůči čtyřem uvedeným osobám do 6. září, zatímco vůči třem dalším osobám, mezi nimiž jsou Vitalij Zacharčenko, Viktor Ratušnjak a Sergej Kurčenko, sankční režim byl prodloužen o jeden rok.Zavedené sankce zahrnují například zákaz na vjezd do Evropské unie a zmrazení aktiv dotčených osob. Připomeňme, že Viktor Janukovyč a jeho syn Alexandr v loňském roce zvítězili u soudu nad Radou EU a zpochybnili prodloužení zmrazení svých aktiv. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo to, že se Rada Evropa neubezpečila v tom, že ukrajinská strana zajistila právo uvedených osob v rámci celého řízení. Nicméně Janukovič a jeho syn stále nebyly vyloučeny ze sankčního seznamu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

