Expremiér SR Fico: Vrcholem trapnosti je přejmenovat potravinářské výrobky z ruských na ukrajinské

04.03.2022

„Stačí se podívat na projev amerického prezidenta Bidena a na jeho přesvědčení, že se konečně vytvořila příležitost k likvidaci smrtelného ruského nepřítele,“ uvedl bývalý premiér Slovenska Robert Fico.Podle jeho slov má Směr na důvody válečného konfliktu na Ukrajině úplně jiný názor, než šíří vládní propaganda.Strana Směr považuje za nezbytné ukončit konflikt co nejrychleji.„My ve Směru hovoříme o podpoře jednání mezi Ukrajinci a Rusy. Celé světové úsilí by se mělo soustředit na mírová jednání, neboť každý den konfliktu přináší znásobování utrpení nevinných lidí,“ prohlásil Fico ve videu na sociální síti.„Jaká je ale realita?“ položil si otázku.Ve své vlastní odpovědi politik s lítostí uvedl, že slovenská vláda bohužel posílá na Ukrajinu smrtící munici.„Propagandisticky hecuje k nenávisti k běžným řadovým Rusům. Slovenská vláda podporuje neakceptovatelnou myšlenku kolektivní viny,“ podotkl Fico.Fico vytýká ministru zahraničních věcí Ivanu Korčokovi, že „schvaluje poškozování nejpietnějšího z nejpietnějších míst Slavína v Bratislavě“.Odkazuje tak na vandaly, kteří v noci na středu nabarvili Slavín modrou a žlutou, což jsou barvy ukrajinské vlaky.„Jsou tam pohřbeni i ukrajinští vojáci, kteří padli při osvobozování. Ale co uděláme s mrtvými Rusy nebo příslušníky jiných národů, posypeme je hašeným vápnem, aby se jejich hroby úplně vytratily?“ pokračuje Fico.„Koho napadne přemýšlet o změně státní vlajky na jinou v ukrajinských barvách jen proto, že podobně jako ruská má ta slovenská bílou, modrou a červenou barvu. A tohle všechno je k čemu dobré?“ položil Fico další dotaz.Na závěr proslovu politik vyzval být uctivými k historii a obětem osvobozování Slovenska.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

