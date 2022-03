https://cz.sputniknews.com/20220304/gazprom-dodava-plyn-pro-tranzit-pres-ukrajinu-v-obycejnem-rezimu-17896536.html

Gazprom dodává plyn pro tranzit přes Ukrajinu v obyčejném režimu

Gazprom dodává plyn pro tranzit přes Ukrajinu v obyčejném režimu, v souladu s objednávkami spotřebitelů – 109,5 milionů kubíků 4. března, oznámila společnost. 04.03.2022, Sputnik Česká republika

„Gazprom dodává ruský plyn pro tranzit přes území Ukrajiny v normálním režimu, v souladu s objednávkami evropských spotřebitelů – 109,5 milionů metrů krychlových 4. března“, uvádí se ve zprávě.Smluvní závazky Gazpromu pro tranzit přes Ukrajinu na rok 2022 činí 40 miliard metrů krychlových, čili kolem 109,6 milionů kubíků denně. Dodávka plynu potrubím Jamal-Evropa z Ruska do Německa byla od 7.00 SEČ zastavena, a přitom přímé kapacity plynovodu byly rezervovány na celý plynový den, jak vyplývá z informace německého operátora Gascade a aukční platformy GSA Platform. Včera odkoupil Gazprom kapacitu potrubí Jamal-Evropa v objemu kolem 750 tisíc kubíků za hodinu z nabízených 3,7 milionu kubíků, čili téměř 20% celkové nabídky. Společnost může této kapacity užívat od 6.00 SEČ 4. března až do 6.00 SEČ 5. března.Objem čerpání činil od 6.00 až do 7.00 SEČ 9,8 tisíce kubíků za hodinu, a od 7.00 SEČ byl tranzit úplně zastaven.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

