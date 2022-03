https://cz.sputniknews.com/20220304/je-mi-zle-z-davovej-psychozy-a-z-kolektivnej-viny-v-suvislosti-s-ukrajinou-nazor-17897702.html

Je mi zle z davovej psychózy a z kolektívnej viny v súvislosti s Ukrajinou. Názor

Je mi zle z davovej psychózy a z kolektívnej viny v súvislosti s Ukrajinou. Názor

Šablovo-raketovo-tankový tanec horných zasahuje najmä ľudí, ktorí svoj boj uskutočňujú umelecky, férovo a čistým súťažným bojom. Medzi ne patria športovci... 04.03.2022, Sputnik Česká republika

Na nasledujúcich príkladoch len prevraciam oči a je mi z toho smutno. Športovci a hviezdy kultúry prinášajú ľuďom radosť a dokážu zase prispieť k zabudnutiu a odreagovaniu popri stresujúcich pracovných zaťaženiach najmä po covidovom mlčaní. A v tejto davovej psychóze si to odnášajú hviezdy, ktoré s udalosťami na Ukrajine nemajú nič spoločné.Vylučovanie ruských a bieloruských športovcov zo súťaží a umelcov z kultúrneho diania sa mi veľmi prieči.Na záver Olympijských hier v Pekingu jeho predseda Bach odsúdil, že sa pletie politika do športu. Šport má spájať a nie rozdeľovať. No a po 24.februári otočil o 180 stupňov. Vyzval národné športové zväzy, aby vylučovali ruských a bieloruských športovcov zo súťaží!Ešte som kvitoval, že mohli Rusi a Bielorusi štartovať na Paralympijáde. Žiaľ, dnes deň pred štartom to už ani neplatílo. Ani nevedia, ako ublížili týmto postihnutým športovcom, ktorí s vojnou nemajú nič spoločné!Dokonca mi doslova prišlo zle, ako niektorí klapkoví „mudrci“ zaútočili na našu Nasťu Kuzminovú, ktorá nás preslávila a doniesla nám zlaté olympijské medaily. Vtedy ju všetci obdivovali, nohy by jej bozkávali, dostalo sa jej obrovské privítania a pocty. No dnes má jedinú chybu. Pôvodom je Ruska. Argument, ktorý pre zaklapkované oči s obmedzenými funkciami mozgovní sú „tromfom“, aby mohli túto skromnú milú dievčinu dehonestovať a urážať.Provokácie proti Rusku naberajú na obrátkach. Vraví sa iniciatívny človek je hotová opica. Škoda, že mám vo svojom bydlisku starostku Aufrichtovú, ktorá neodpovedá na pripomienky občanov, čo sa týka správy regiónu, ale urýchlene sa angažuje provokáciami, aby sa pred voľbami zviditeľnila. Nechala sa nahuckať poslaneckými protiruskými štváčmi poslancami Dostálom a Osuským a slávnostne oznámila, že premenujú Godrovu ulici na ulicu po zastrelenom ruskom opozičnom politikovi Nemcovovi. A to len preto, lebo je to adresa Ruského veľvyslanectva. Prečo doteraz ignorovali týmto spôsobom jeho smrť a vytiahli túto provokáciu až po siedmych rokoch od jeho smrti. Prečo až teraz? Lebo, preto! Na Godrovu som chodil do jasiel a na Galandovu do škôlky. Obe susediace ulice poznám ako vlastnú dlaň. Nuž a títo traja spomínaní oznámili svoj provokačný zámer, ktorý odkukali od Pražákov práve na Galandovej ulici. Nedali si ani tú námahu, aby provokáciu oznámili priamo na Godrovej ulici! A obrať veľvyslanectvo o parkovacie boxy je naozaj úbohosť pani Aufrichtová. Aká chudoba zmýšľania a aj davovej psychózy nimi lomcuje, keď sa museli opičiť po Pražákoch a nedokázali vymyslieť niečo originálne.Celkom som zostal ohromený, keď som dostal fotografiu pomaľovaného pamätníka osloboditeľov z Červenej armády ukrajinskými farbami. Je až neuveriteľné, kam zachádza nenávisť Slovákov proti Rusom, teda Slovanov proti Slovanom. Myslel som si, že je to len fotomontáž. No, po príchode na Slavín som sa osobne presvedčil, že je to krutá realita davovej nenávistnej psychózy vymetených mozgov, ktorou nás kŕmia mainstreamové médiá, liberáli, slniečkári a kaviarnisti. Ubohé bolo aj vyjadrenie Korčokovho ministerstva, že nech diplomati ruského veľvyslanectva vidia, aká je realita. No už také „diplomatické“ vyjadrenie by ste asi ťažko hľadali v hociktorej krajine na svete. Ani v diktátorských režimoch by sa tak cynicky nevyjadrili! Rozhodnutie výrobcov premenovať Ruskú zmrzlinu na Ukrajinskú a snaha premenovať Ruské vajce na Zelenského vajce sú len minislamkami oproti pomaľovanému Slavínu. Tí, ktorí ho pomaľovali (Jeden neschopný zvrátený umelec sa červenou farbou prezentoval na buste Biľaka Mám si myslieť, že to nebol práve on, kto zneuctil pamätník? Veď to je jeho rukopis!) asi nevedia, že aj títo padlí vojaci Červenej armády položili život za to, aby vôbec títo pseudoumelci žili, pretože po likvidácii Židov mali prísť na rad Slovania. Poškvrnenie pamiatky pomyslenou jadrovou bombou prerazilo dno a zarylo sa do úplného neznáma.To známe: „Kto do Teba kameňom, Ty doňho chlebom“ títo provokatéri síce poznajú z kostolov, ale akosi im viera uniká. Veď nahádžme do ruského kontajnera všetky možné zvratky, ktoré sa vyskytnú v „úžasných“ mozgovniach!Tak ako športovci, dopadli aj umelci, ktorým rušia vystúpenia ako opernej super hviezde Netrebkovej. Opičia sa naše kultúrne ustanovizne, prerušujú styky s ruskými inštitúciami, namiesto toho, aby mohli na ne vplývať. Hop - kolektívna vina víťazí. Zatiaľ.A to len preto, že mali tú smolu, že sa narodili ako Rusi či Bielorusi. Tomu sa hovorí krátkozrakosť. Sankcie nikdy neublížili aktérom, ale obyčajným ľuďom. To mi je naozaj odporné. A určite nielen mne.Prosím všetkých zodpovedných: „Rozmýšľajte dopredu a zastavte túto davovú dehonestáciu ruských a bieloruských občanov a porozmýšľajte, koľko svinstiev ste počas života urobili Vy, ktorí sa staviate na vrchol anjelských svätožiar. Máte vôbec to morálne právo v sebe takto odsudzovať niekoho, ktorý má iba tú chybu, že sa narodil v krajine, ktorá sa dostala do sporu s Ukrajinou? Veď to tu bolo počas a po druhej svetovej vojny, keď si brutalitu odnieslo mnoho ľudí, ktorí si vojnu ani nevšímali! Nevracajme sa prosím do spôsobov spred vyše 70 rokov - teda do minulého storočia!"

