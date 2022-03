https://cz.sputniknews.com/20220304/lukasenko-zapad-chce-potopit-v-ukrajinskem-konfliktu-rusko-a-belorusko-17898290.html

Lukašenko: Západ chce „potopit“ v ukrajinském konfliktu Rusko a Bělorusko

Lukašenko: Západ chce „potopit“ v ukrajinském konfliktu Rusko a Bělorusko

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Západ chce vleklý konflikt na Ukrajině, aby v něm „potopil“ Rusko a Bělorusko. 04.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-04T13:39+0100

2022-03-04T13:39+0100

2022-03-04T13:39+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

bělorusko

alexandr lukašenko

vladimir putin

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1f/12289806_0:0:1205:677_1920x0_80_0_0_361907e3c09bb18c3cb033017a90ffd2.jpg

„Nepotřebují tam žádný mír. Potřebují tam válku. A čím delší, tím lépe. Aby v této válce potopili Rusko a zároveň i nás. A aby Ukrajina se ani nepohnula. Toto potřebují. Všechna ostatní prohlášení jsou pouhé žvanění“, prohlásil Lukašenko poté, co podepsal v pátek rozhodnutí referenda o novelách ústavy. Jeho projev vysílala televizní stanice Belarus 1.Podle jeho slov je dnes situace tak napjatá, jdeme po tenkém ledě: jeden mylný krok, a propadneme do této propasti. „Copak nechápete… že to všechno vidím a chápu?“, zdůraznil Lukašenko.„Prezident Ruska promluvil o besedách, jak se říká, se světovými předáky, kteří mu říkají: a tu je Lukašenko, a tam jsou nějaké zbraně, nedej Bůh, jaderné nebo nějaké jiné… O čem to svědčí? Ti (na Západě) nás pevně přivázali k Rusku. Chtějí porazit tuto vojensky mohutnou zemi. Copak vy, naivní lidé, nechápete: jakmile padne Rusko, budeme na řadě my. A ani ne na řadě – padneme spolu“, řekl běloruský prezident.Sankční válka – to je nadlouhoLukašenko prohlásil, že konflikt na Ukrajině skončí, ať už bude jakkoli těžký, ale sankční válka – to je nadlouho.„Nemyslete si, že nynější hybridní válka, která byla už dávno rozpoutána a odehrává se proti Bělorusku – to je mnohem jednodušší, než zapojit se do nějakého konfliktu na Ukrajině. Konflikt na Ukrajině dnes začal, a zítra skončí, a tato hybridní válka proti Bělorusku, zejména sankční válka v ekonomice a financích – to je nadlouho“, prohlásil Lukašenko.Podle jeho slov se Západ toho chytil pevně. „O čemž jsme dnes s prezidentem Putinem dvě hodiny hovořili. Chytili se toho a nepovolí, dokud, jak se jim zdá, s námi nevypořádají. Chápejte, že postrkují nás do války na Ukrajině. Kdybychom se nyní zapojili do tohoto konfliktu, kde na nás nikdo nečeká, byl by to pro ně dárek“, pokračoval Lukašenko.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

https://cz.sputniknews.com/20220304/je-mi-zle-z-davovej-psychozy-a-z-kolektivnej-viny-v-suvislosti-s-ukrajinou-nazor-17897702.html

bělorusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, alexandr lukašenko, vladimir putin, ukrajina