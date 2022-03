https://cz.sputniknews.com/20220304/madarsky-premier-orban-oznacil-zapadni-sankce-proti-rusku-za-dvojbritkou-zbran-17897446.html

Maďarský premiér Orbán označil západní sankce proti Rusku za dvojbřitkou zbraň

Maďarský premiér Orbán označil západní sankce proti Rusku za dvojbřitkou zbraň

Maďarský premiér Viktor Orbán označil západní sankce proti Rusku za dvojbřitkou zbraň, protože způsobí růst cen energetických nosičů a inflaci v Evropě. 04.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-04T11:34+0100

2022-03-04T11:34+0100

2022-03-04T11:34+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

maďarsko

viktor orbán

ukrajina

pavol rusko

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/67/75/677586_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_2ee264d04b1f89c3caff5e32a0efa199.jpg

„Západ uvalil na Rusko sankce, a my jsme součástí Západu. Za války je tím nejdůležitějším jednota. Sankce jsou však dvojbřitkou zbraní, a brzy na to doplatíme. A vláda pracuje v první řadě na tom, aby byla minimalizována škoda ze sankcí“, řekl Orbán ve vysílání rozhlasové stanice Kossuth.Podle jeho slov se stalo bezprostřední ekonomickou ranou zavření Sberbanku v Rakousku a Maďarsku, protože podniky a lidé přišli o své peníze.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu. Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.Západní země zahájily další kolo sankční spirály, která se roztáčí od roku 2014. Nová omezení se dotkla mj. několik největších bank RF včetně Sberbanku a VTB, a Evropská unie, USA, Kanada a řada jiných zemí uzavřely nebe pro ruská letadla.Jak prohlásil dříve mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, jsou západní sankce dost vážné, a Rusko se na ně připravovalo předem. Dodal, že jsou nutné jejich rozbor a koordinace rezortů, aby byla vypracována odvetná opatření odpovídající zájmům RF.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220212/orban-sankce-eu-proti-rusku-jsou-strategickou-chybou-madarsko-je-dukazem-ze-spoluprace-je-mozna-17597876.html

maďarsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maďarsko, viktor orbán, ukrajina, pavol rusko, sankce