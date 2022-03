https://cz.sputniknews.com/20220304/mzv-srn-rf-hrozi-globalni-izolace-bude-li-pokracovat-ve-sve-linii-na-ukrajine-17895874.html

MZV SRN: RF hrozí globální izolace, bude-li pokračovat ve své linii na Ukrajině

MZV SRN: RF hrozí globální izolace, bude-li pokračovat ve své linii na Ukrajině

Rusku hrozí globální izolace, bude-li pokračovat ve své linii na Ukrajině, prohlásila před odjezdem do Bruselu v pátek ministryně zahraničí SRN Annalena... 04.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-04T09:08+0100

2022-03-04T09:08+0100

2022-03-04T09:08+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

eu

ukrajina

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/17895824_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_0e02f10569f5bfe8d694934fdc98a939.jpg

„Stejně jako nedávno v New Yorku, budeme mu (prezidentovi RF Vladimiru Putinovi) i nadále politicky a ekonomicky dávat najevo, že bude-li v této linii pokračovat, bude muset počítat se společnými akcemi a s globální izolací Ruska… Ničí také vlastní zemi“, prohlásila ministryně.Západ nenechá Ukrajince na pospas osudu, mj. i ty, kdo si hledají útočiště za hranicemi své vlasti, podotkla Baerbocková.Dodala, že „zabezpečování lidí a neodkladná humanitární pomoc jsou stejně důležité, jako materiální podpora a důsledné plnění bezprecedentních sankcí, jimiž jsme zareagovali na počínání ruské vlády v posledních dnech“.Západní země se pokouší vytvořit dojem, že se v OBSE zformoval protiruský konsensus, to ale není pravda – skoro jedna pětina účastnických států tuto linii nepodporuje, prohlásil dříve stálý zástupce Ruska při OBSE Alexandr Lukaševič. A na MZV RF dodali, že Rusko má mnoho přátel a nedá se izolovat.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

rusko

eu

ukrajina

2022

rusko, eu, ukrajina