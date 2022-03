https://cz.sputniknews.com/20220304/putin-nemame-zadne-spatne-umysly-ve-vztahu-k-nasim-sousedum-17898041.html

Putin: Nemáme žádné špatné úmysly ve vztahu k našim sousedům

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko nemá žádné špatné úmysly ve vztahu ke svým sousedům. Ruský prezident dále uvedl, že Rusko pouze odpovídá na... 04.03.2022, Sputnik Česká republika

„Nemáme, my jsme to vždy tvrdili, nemáme žádné nekalé úmysly ve vztahu k našim sousedům,“ uvedl Putin během ceremonie vztyčení státní vlajky na trajektu Maršál Rokossovský.Ruský prezident rovněž sdělil, že nehledě na to, že někdo nechce spolupracovat s Ruskem, všechny úkoly budou vyplněny. Rusko zvítězí, protože získá nové kompetence.Putin dále uvedl, že nehledě na všechny problémy, Rusko bude pokračovat v rozvoji, včetně budování dopravních uzlů v oblasti Baltu a Dálného východu.Putin uvedl, že Bělorusko má zájem budovat vlastní přístavy v Baltu, on tuto iniciativu podporuje.Putin dále apeloval na státy, které sousedí s RF, aby zbytečně nevyhrocovaly situaci, a nezaváděly omezení. Zdůraznil, že Rusko plní všechny své závazky a bude tak postupovat i nadále.

