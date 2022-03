https://cz.sputniknews.com/20220304/v-cesku-bude-poprve-odstranen-pomnik-sovetskym-vojakum-pamatkari-na-to-kyvli-17901204.html

V Česku bude poprvé odstraněn pomník sovětským vojákům. Památkáři na to kývli

Začátkem příštího týdne z hlavního náměstí města Přibyslav na Havlíčkobrodsku zmizí socha rudoarmějce. Vedení města se schválením památkářů k tomu dospělo... 04.03.2022

Plastika zobrazující vojáka se samopalem byla střetem pozornosti obyvatel již od začátku speciální operace Ruska na Ukrajině, byla spontánně oblečená do ukrajinských vlajek. Radnice uvažovala o zahalení sochy kvůli konfliktům kolem ni, ale ve finále se rozhodla ji kompletně odstranit kvůli plánovanému příchodu ukrajinských uprchlíků.Místostarosta města Michael Omes (KDU-ČSL) k tomu dodal, že odstranění a následné uložení uměleckého díla odsouhlasili památkáři, kteří se budou účastnit procesu snášení, následného transportu a uložení do depozitáře.Památník se zatím nachází na viditelném místě v malém parku na náměstí. Dobře ji vidí i řidiči projíždějící ze Žďáru nad Sázavou. V jednodušší podobě vznikl po 1. světové válce a zahrnoval kamenný blok s nápisy a reliéfy. Náročnější umělecké zpracování a dvoumetrová pískovcová socha rudoarmějce byla doplněná v roce 1948, dílo patří akademickému sochaři Karlu Samohrdovi.Dle památkového katalogu se po obou stranách pomníku nachází hroby vojáků Rudé armády s deskami popsanými azbukou. Hroby přitom nejsou součástí památníku. V jednom mají ležet Vladimír Leonidovič Fomin pocházející ze Smolenské oblasti a Klim Petrovič Kočegura z Dněpropetrovské oblasti. Památní desky informují, že v Přibyslavi zahynuli „při plnění služebních povinností“ 25. června 1945. Ve druhém hrobě by měl být pohřben kapitán Maslov a tři jeho druzi, kteří padli při osvobozování Československé republiky.Dle starosty města Kamaráda se na pomník může vztahovat mezinárodní smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací, kterou v roce 1993 uzavřeli prezidenti Václav Havel a Boris Jelcin. Nicméně touto smlouvou, která mimo jiné nařizuje péči o vojenské hroby a památníky, se radnice odmítá řídit. Podstavec s hroby dle slov starosty zůstanou.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině ve čtvrtek 24. února brzy ráno. Prezident Vladimir Putin vyjmenoval cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Proto podle něj se plánuje provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“, postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.Ozbrojené síly podle Ministerstva obrany Ruské federace útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, civilní obyvatelstvo nic neohrožuje. Skupiny DPR a LPR rozvíjejí ofenzívu s podporou ozbrojených sil Ruské federace. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

