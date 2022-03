https://cz.sputniknews.com/20220304/vy-jako-posilate-zbrane-a-tim-podporujete-zabijeni-ceska-obrana-bude-pomahat-ukrajine-i-nadale-17899296.html

„Vy jako posíláte zbraně a tím podporujete zabíjení?“ Česká obrana bude pomáhat Ukrajině i nadále

„Vy jako posíláte zbraně a tím podporujete zabíjení?“ Česká obrana bude pomáhat Ukrajině i nadále

Ukrajina dostala další dar z České republiky, a to od tuzemských zbrojařských firem. Pomoc na mimořádném zasedání schválila na návrh ministryně obrany Jany... 04.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-04T21:33+0100

2022-03-04T21:33+0100

2022-03-04T21:33+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

česká republika

pomoc

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/17123497_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_0084777d56785e1a67f0635bc062c90d.jpg

Celkem už česká obrana poslala na pomoc Ukrajině vojenský materiál za více než 650 milionů korun.„Každý náboj se počítá! Zbrojaři darovali nám, my obratem Ukrajině. Česká republika pošle stovky kulometů, útočných pušek, samopalů, více než 100 tisíc nábojů a zhruba tisícovku taktických rukavic za 17 milionů korun,“ uvedl obranný resort na svém twitterovém účtu.Materiál, kterým se ve čtvrtek zabývala vláda, ministerstvo obrany obdrželo od společností Česká zbrojovka, Holík International, DSS a Sellier & Bellot.Na zprávu ministerstva zareagovali sledující.„Putinův plán funguje. Právě odzbrojuje Evropu,“ vyjádřil se Michal.„Jsem naprostý lajk, možná hodně naivní ... ale nevadí zveřejňovat tyto informace – vždyť sítě čte i tým Putina?!?“ ptá se Ziegler Stanley.„Ať se posílají, ale proč se to zveřejňuje. Tohle má být přece přísně tajné,“ vyslovila podobný názor B.N.Krajicková.„Kde ty zbraně a munici pořád bereme? Ukrajina je daleko větší stát a neměla zbraně ve skladech?“ uvedl čtenář Vyhrazeno!.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

ukrajina

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, česká republika, pomoc, zbraně