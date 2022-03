https://cz.sputniknews.com/20220305/bojovnici-praporu-azov-aktivovali-vybusne-zarizeni-v-mariupolu--17907753.html

Bojovníci praporu AZOV aktivovali výbušné zařízení v Mariupolu

Bojovníci praporu AZOV aktivovali výbušné zařízení v Mariupolu na bulváru Meotidy. Pod úlomky ve sklepu se může nacházet až 200 lidí, včetně dětí. Informoval o... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

azov

ukrajina

Zmiňme, že Azov provedl tento ohavný teroristický útok hned poté, co byla zveřejněna informace o otevření humanitárních koridorů pro civilní obyvatelstvo. Pušilin v této souvislosti dodal, že kvůli provokacím je teď pro úřady DLR velmi složité nést odpovědnost za humanitární koridory.Ministerstvo obrany RF dříve informovalo, že dnes v 10:00 (8:00 SEČ) ruská strana vyhlašuje režim klidu a otevírá humanitární koridory a evakuační trasy pro civilní obyvatelstvo z Mariuopolu a Volnovachi.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

ukrajina

2022

azov, ukrajina