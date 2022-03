https://cz.sputniknews.com/20220305/byvaly-premier-kyjev-nepristoupi-na-neutralni-status-ukrajiny-a-na-uznani-llr-a-dlr-usa-nedovoli-17907471.html

Bývalý premiér: Kyjev nepřistoupí na neutrální status Ukrajiny a na uznání LLR a DLR. USA nedovolí

Bývalý premiér: Kyjev nepřistoupí na neutrální status Ukrajiny a na uznání LLR a DLR. USA nedovolí

Kyjevské úřady nepřistoupí na neutrální status Ukrajiny a na uznání DLR a LLR, USA jim to nedovolí, prohlásil v interview pro Sputnik bývalý premiér Ukrajiny... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-05T10:57+0100

2022-03-05T10:57+0100

2022-03-05T10:57+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

volodymyr zelenskyj

usa

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/94/43/944380_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9c6b9d7512a6fd5b93dcd48c6abdf617.jpg

„Myslím si, že to není možné, Američané to nepřipustí. Hlavního cílu Američané už samozřejmě dosáhli, začalo krveprolití mezi Ruskem a Ukrajinou, a čím déle bude pokračovat, čím déle se budou vynakládat lidské, materiální a finanční zdroje na tento konflikt, tím bude pro Američany lépe. Získali možnost způsobit Rusku, řekněme, obrovské ekonomické problémy, a to je vůbec neznepokojuje. A proto sotva Zelenskému dovolí, aby přijal podobné rozhodnutí“, řekl Azarov.Zelenského ovlivňuje obrovské množství band nacistů a nacionalistů, tak zvaných radikálů, kteří mu nedovolí nic podniknout.„Je na jedné straně loutkou a není schopen přijímat rozhodnutí samostatně, ale když ho náhodou někdo z jeho okolí přesvědčí, aby neobětoval své kapitály a život pro neznámo jaké cíle, pak v tomto případě zasáhnou radikálové, kteří mu v tom zabrání. A konečně za třetí, psychologie tohoto národa je taková, že můžeme slibovat cokoliv, můžeme podepisovat cokoliv, ale plnit nic nebudeme“, řekl Azarov.Tím hlavním úkolem je nyní demise nynějších kyjevských úřadů, prohlásil Azarov.Podle slov bývalého premiéra, nachází-li se nyní Zelenskyj v Kyjevě, v případě vyostření situace ho Američané evakuují.„Ihned ho z Kyjeva odvezou, protože Američané potřebují živého a zdravého legitimního prezidenta, jehož pak budou hýčkat, jako hýčkají nyní (bývalou kandidátku na prezidenta Běloruska Světlanu) Tichanovskou, a blokovat veškerá úsilí pro vytvoření nového vedení Ukrajiny a jeho nástup do funkce. Proto nemá Zelenskyj čeho se obávat. Viděli jsme ale jeho fyzický stav“, řekl Azarov.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

https://cz.sputniknews.com/20220305/putinuv-mluvci-uvedl-cil-specialni-operace-na-ukrajine-17906928.html

ukrajina

usa

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, volodymyr zelenskyj, usa, donbas