https://cz.sputniknews.com/20220305/byvaly-rakousky-kancler-schssel-opusti-predstavenstvo-lukoilu-17912854.html

Bývalý rakouský kancléř Schüssel opustí představenstvo Lukoilu

Bývalý rakouský kancléř Schüssel opustí představenstvo Lukoilu

Dle materiálů společnosti bývalý kancléř Rakouska Wolfgang Schüssel opustí představenstvo Lukoilu. Nebyl totiž zařazen na seznam kandidátů na nové... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-05T23:37+0100

2022-03-05T23:37+0100

2022-03-05T23:37+0100

svět

ropa

energie

dodávky

ukrajina

rusko

předsednictví

rakousko

kancléř

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/195/69/1956952_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_5ade89c3cb197769288850db259765ef.jpg

V představenstvu Lukoilu kromě Schüssela je nyní šéf společnosti Vagit Alekperov, viceprezident pro strategický rozvoj Leonid Fedun, předseda představenstva Ravil Maganov, rektor Moskevské státní akademie práva Kutafinova Viktor Blažejev, člen Americko-ruské obchodní rady, prezident TTG Global LLC Toby Gati, předseda představenstva Rusko-britské obchodní komory a člen Institutu autorizovaných účetních Anglie a Walesu Roger Munnings, prezident Matrix Advisors s.r.o. a člen představenstva Rosnano Pavel Tepluchin, bývalá hlavní účetní Lukoilu Ljubov Choba, člen představenstva Avtotor Holding Sergei Šatalov a akademik Ruské akademie věd, odborník na ekonomiku a rizika řízení přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem Boris Porfirijev.Všichni vyjmenované osoby byly zařazeny na kandidátní listinu do nového představenstva s výjimkou Schüssela. Na kandidátní listině za něj není náhrada.Společnost Lukoil je znepokojena událostmi na Ukrajině a vynakládá veškeré úsilí pro pokračování v práci ve všech regionech své přítomnosti. „Společnost vynakládá veškeré úsilí, aby pokračovala ve stabilním provozu ve všech zemích a regionech své přítomnosti, čímž splňuje své hlavní poslání – poskytovat spolehlivé dodávky energie spotřebitelům po celém světě,“ uvedla ropná společnost.Představenstvo Lukoilu vyjádřilo nespokojenost nad probíhajícími tragickými událostmi na Ukrajině a nejhlubší soustrast všem, kteří byli touto tragédií zasaženi.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

https://cz.sputniknews.com/20220305/elon-musk-vyzval-k-neodkladnemu-zvyseni-tezby-ropy-a-plynu-17907862.html

ukrajina

rusko

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ropa, energie, dodávky, ukrajina, rusko, předsednictví, rakousko, kancléř