Francie doporučila svým společnostem, aby neopouštěly Rusko ve spěchu

Francie doporučila svým společnostem, aby neopouštěly Rusko ve spěchu

Francouzská vláda podle listu Figaro doporučila francouzským společnostem, aby neopouštěly Rusko ve spěchu. 05.03.2022, Sputnik Česká republika

Poznamenává se, že francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek v Elysejském paláci přijal šéfy 15 společností působících v Rusku.Mezi účastníky setkání byli představitelé Société Générale, Engie, Airbus, Safran, Arianespace, Thales, Eramet, Air Liquide, Aucha a Danone. Kvůli svým programům se do Elysejského paláce nemohli dostavit generální ředitel Total Patrick Pouyanne ani generální ředitel společnosti L'Oréal Nicolas Hieronimus, uvedl list.Setkání se zúčastnil také francouzský ministr financí a hospodářství Bruno Le Maire, ministryně delegát průmyslu Agnès Panier-Runachet a ministr zemědělství Julten Denormandie.„Ale (francouzský ministr financí, pozn. red.) Bruno Le Maire naznačil, že během krize se zdá rozumnější pozastavit jejich činnost než ukvapeně, jednostranně a bez varování kohokoli opustit zemi,“ pokračoval.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

