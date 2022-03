https://cz.sputniknews.com/20220305/lavrov-zelenskyj-se-pokousel-vytvorit-konflikt-mezi-nato-a-ruskem-17910201.html

Lavrov: Zelenskyj se pokoušel vytvořit konflikt mezi NATO a Ruskem

Lavrov: Zelenskyj se pokoušel vytvořit konflikt mezi NATO a Ruskem

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov si myslí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chtěl, aby vznikl konflikt mezi NATO a Ruskem. 05.03.2022

Ruský ministr zahraničí uvedl, že chování Zelenského svědčí o tom, že nemá zájem vyřešit situaci za jednacím stolem, ale chce vyprovokovat konflikt. „Tyto jeho militantní nálady, samozřejmě vypovídají o tom, že jednání nepotřebuje. Ale budeme doufat, že se to dnes změní, on je náladový člověk. Budeme doufat,“ uvedl ministr.„Optimistické nejsou ani rozezlené výroky pana Zelenského,“ řekl Lavrov, čímž měl na mysli poslední projev ukrajinského prezidenta, v němž apeloval na NATO, aby byla nad územím Ukrajiny vytvořena bezletová zóna.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že ukrajinská delegace pořád vymýšlí nové záminky, aby mohla odložit začátek dalšího kola jednání s RF.„Naši členové (delegace, pozn. red.) očekávají alespoň nějakou informaci z ukrajinské strany, jak tomu bylo i během prvních dvou etap jednání. Situace vypadá poměrně zvláštně. Mohlo by se zdát, že všichni chtějí, abychom se co nejdříve dohodli na tom, jak to všechno plnohodnotně vyřešit. Na druhé straně by se mohlo zdát, že největší zájem by měl být na ukrajinské straně, ale ta pořád vymýšlí záminky, aby odložila zatáček další schůzky,“ uvedl Lavrov.Podle Lavrova ruská strana zatím neví, kdy se bude konat další kolo jednání.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

