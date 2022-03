https://cz.sputniknews.com/20220305/mo-rf-zapad-ignoruje-katastrofalni-situaci-v-oblastech-ktere-jsou-pod-kontrolou-nacistu-17910276.html

MO RF: Západ ignoruje katastrofální situaci v oblastech, které jsou pod kontrolou nacistů

Humanitární situace na Ukrajině se výrazně zhoršuje a rychle dosahuje stav katastrofy, uvedl generálplukovník Michail Mizincev, vedoucí Centra řízení obrany... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-05T12:58+0100

2022-03-05T12:58+0100

2022-03-05T16:26+0100

Ruská federace dělá všechno pro to, aby se humanitární situace na Ukrajině stabilizovala, plní všechny závazky, které na sebe vzala, a bude tak postupovat i nadále.Podle ministerstva Západ ignoruje katastrofální situaci lidí v těch oblastech Ukrajiny, které jsou pod kontrolou neonacistů a Banderovců.Bylo zjištěno, že nacionalisté brání civilistům a také cizincům opustit Mariupol a Volnovachu, uvedlo dál MO RF. Bojovníci ukrajinských nacionalistických batalionů nadále drží asi 5 tisíc cizinců a používají je jako živý štít.Nehledě na to, že celá humanitární operace byla zrušena, Rusko je i nadále připraveno spolupracovat s představiteli Ukrajiny na řešení krize.Ukrajinská strana odmítá návrhy Ruska otevřít humanitární koridory v Charkově a ve městě Sumy, uvedlo dál ruské ministerstvo obrany.Ministerstvo obrany RF hlásí, že poté, co na Ukrajině rozdali svému obyvatelstvu zbraně, země čelí masivní vlně krádeží a rabování.„Bandité využívají beztrestnosti a prakticky fungují jako paralelní moc v podmínkách úplné ztráty civilněprávního řízení. Bandité řádí ve městech a obcích, zabíjejí, kradou, znásilňují. Zemi ovládla vlna krádeží a rabování. Ukrajinský lid je vystrašený, zvěrstva nacistů se rozšířila všude,“ řekl Mizincev.Rusko apeluje na civilizovaný svět, aby přinutil Kyjev humánně zacházet s civilisty. Kolektivní Západ zase vyzývá k tomu, aby přestal šířit politicky motivované vlny lži o humanitární situaci na Ukrajině, uvedl generálplukovník Michail Mizincev, vedoucí Centra řízení obrany RF. Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

