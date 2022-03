https://cz.sputniknews.com/20220305/nejvetsi-americke-banky-skupuji-ruske-cenne-papiry--17903238.html

Největší americké banky skupují ruské cenné papíry

Největší americké investiční banky a hedgeové fondy začaly hromadně skupovat ruské korporátní dluhopisy poté, co jejich cena klesla, informuje agentura... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

svět

banky

cenné papíry

rusko

sankce

V posledních dnes cena ruských korporátních dluhopisů v cizí měně výrazně klesla a podle analytiků Bloombergu můžou být vyloučeny z hlavních bechmarků. Kromě toho můžou ruské společnosti zpozdit vyplácení jistiny, a to kvůli omezenému přístupu k cizím měnám, míní odborníci. Jak uvádějí zdroje agentury, Goldman Sachs investuje do ruského státního dluhu a také nakupuje korporátní dluhopisy hutnické společnosti Evraz, Gazpromu a Ruských železničních drah se splatností do dvou let. JPMorgan zase informuje klienty, že nakupuje ruské a ukrajinské korporátní dluhopisy v hodnotě přibližně 200 milionů dolarů. Goldman Sachs také obchoduje se swapy úvěrového selhání Evrazu a Gazpromu. Podle údajů Bloombergu ruští státní a korporátní dlužníci musí do konce května zaplatit na mezinárodních trzích asi dvě miliardy dolarů ve formě kupónových plateb a sedm miliard dluhu. Agentura vysvětluje, že američtí investoři často kupují cenné papíry, které klesly na ceně. Na pozadí protiruských sankcí však investice do ruských cenných papírů přinášejí reputační rizika. Zmiňme, že po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině byly na Rusko uvaleny sankce, včetně odpojení od mezinárodního systému výměny finančních informací SWIFT a zablokování zlatých a devizových rezerv centrální banky. Velké západní společnosti rovněž pozastavily svoji činnost v zemi.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

rusko

