Polsko chce u sebe rozmístit co nejvíce amerických vojáků

Polsko chce na svém území hostit co nejvíce amerických vojáků, řekl polský premiér Mateusz Morawiecki po sobotním setkání s americkým ministrem zahraničí... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

„Máme již více než 10 000 amerických vojáků a snažíme se jich mít co nejvíce,“ zdůraznil Morawiecki.Blinken prohlásil, že „souhlasil s nutností posílit východní křídlo NATO“.Morawiecki také informoval, že s americkým ministrem zahraničí diskutoval o „sankcích, které jsou pro Moskvu čím dál bolestivější“.Polský premiér k situaci na Ukrajině řekl, že „NATO není ve válce s Ruskem, ale my chceme pomoci ukončit tuto válku a zachovat suverenitu Ukrajiny“.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

