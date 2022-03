https://cz.sputniknews.com/20220305/putin-uvedl-ze-rozhodnuti-o-specialni-operaci-na-ukrajine-prijimal-tezce-17910757.html

Putin uvedl, že rozhodnutí o speciální operaci na Ukrajině přijímal těžce

Putin uvedl, že rozhodnutí o speciální operaci na Ukrajině přijímal těžce

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko se snažilo vyřešit konflikt na Ukrajině mírovou cestou. Měli dát obyvatelům Donbasu šanci mluvit rusky a nechat... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

Přijetí Ukrajiny do NATO by umožnilo ji podporovat v případě vojenského konfliktu: Oni provádějí operaci na Donbasu, polezou i na Krym, uvedl dál Putin.„Poslední dobou je to ještě horší: z ničeho nic začali mluvit o tom – tedy mluví o tom již dávno, ale začali mluvit stále častěji a častěji o tom, že Ukrajinu přijmou do NATO. Vy rozumíte tomu, co by to mohlo způsobit? Nebo ještě může? Když se jedná o členský stát NATO, v souladu s dohodou o vzniku této organizace, všichni členové Aliance musí podporovat tuto zemi v případě vojenského konfliktu,“ uvedl Putin.Existuje spousta možností, jak demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu, tyto způsoby leží na jednacím stole s Kyjevem, Rusko doufá, že reakce druhé strany bude pozitivní.Ministryně Velké Británie plácla, že NATO je zapojeno do konfliktu, kvůli tomu bylo přijato rozhodnutí o uvedení sil odstrašování do nejvyšší pohotovosti, vysvětlil Putin.Nikdo se neohradil vůči výroku ministryně zahraničí Velké Británie o tom, že NATO je zapojeno do konfliktu, Rusko to pochopilo jako signál, řekl dál Putin.Prezident Ruské federace označil pozici Západu ohledně Ukrajiny za divadlo absurdu. Zdůraznil, že bílé označují za černé, a černé za bílé.Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko si nemůže dovolit ignorovat skutečné hrozby pro svoji bezpečnost. „Jak můžeme toto všechno ignorovat. Jsou to naprosto reálné hrozby, není to žádná vykonstruovaná hloupost,“ uvedl Putin.Ruský prezident uvedl, že ruští vojáci, kteří teď bojují na Donbasu, bojují za budoucnost Ruska. Ukrajina má ještě z dob Sovětského svazu jaderné a raketové kompetence, oni můžou vyrobit rakety, pomůžou jim v tom ti „zpoza oceánu“ a od této vteřiny bude osud Ruska jiný, prohlásil Putin. „A teď začali mluvit o tom, že chtějí získat jaderný status, tedy získat jaderné zbraně. My nemůžeme ignorovat tyto věci. O to víc, když víme, jak se tento takzvaný Západ chová k Rusku,“ upozornil Putin. Připomenul, že Ukrajina dobře ví, jak na výrobu jaderných zbraní. Rusko bude považovat rozhodnutí jakékoliv země o vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou jako účast ve vojenském konfliktu, zdůraznil Putin. Současné vedení Kyjeva by mělo pochopit, že když bude pokračovat v podobném stylu chování, může být nastolena otázka o budoucnosti ukrajinské státnosti. Ruský prezident dále uvedl, že likvidace vojenské infrastruktury na Ukrajině je téměř ukončena. Ruský prezident rovněž upozornil na to, že vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou by mělo kolosální následky nejen pro Rusko, ale i pro Evropu. Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

