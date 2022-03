https://cz.sputniknews.com/20220305/radikalove-na-donbase-maskuji-bomby-vlastni-vyroby-jako-hracky-prohlasili-v-dlr-17911678.html

Radikálové na Donbase maskují bomby vlastní výroby jako hračky, prohlásili v DLR

Radikálové na Donbase maskují bomby vlastní výroby jako hračky, prohlásili v DLR

Ukrajinští neonacisté terorizující obyvatelstvo a vyrábějí výbušná zařízení, která ukrývají v různých domácích potřebách, včetně dětských hraček. Prohlásil to... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-05T15:18+0100

2022-03-05T15:18+0100

2022-03-05T16:48+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

dlr

bomba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/17911532_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1d09271d6f0655d604fc95e2b8a77d3.jpg

„Létající prvek je programovatelné mikroschéma. V budoucnu jej lze využít k odpálení na dálku pomocí SIM karty při telefonátu. Leží, zavolá se, odpálí. Byly použity lékárničky, obchody a ponožky. Také byly nalezeny dětské hračky, v nichž byly použity tyto prostředky,“ uvedl zdroj s tím, že ukázal trofeje nalezené na dobyté základně radikálů. Kromě toho tam byly nalezeny nalezeny mapy, prapor Pravého sektoru (teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci) a také velké množství munice, kterou plánovali vyhodit do povětří.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

ukrajina

rusko

dlr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, dlr, bomba