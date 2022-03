https://cz.sputniknews.com/20220305/rezave-zbrane-pro-kyjev-na-ukrajine-se-pohorsuji-nad-dodavkou-z-nemecka-jde-o-sabotaz-tvrdi-17916957.html

Rezavé zbraně pro Kyjev. Na Ukrajině se pohoršují nad dodávkou z Německa. Jde o sabotáž, tvrdí

Německé zbraně, které Berlín poslal Kyjevu jako vojenskou pomoc v boji proti ruské armádě, jsou již dávno odepsané, tvrdí odborníci z ukrajinského think tanku... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

Před několika dny německé ministerstvo hospodářství schválilo dodávky Ukrajině 2 700 protiletadlových raket typu Strela, které byly vyrobeny před víc než 35 lety a nacházely se ještě ve výzbroji Německé demokratické republiky. Řada zdrojů uvádí, že tyto zbraně byly přiznány zastaralými už v roce 2014 a uloženy ve skladu pro budoucí utilizaci.Jak píší česká média s odkazem na své zdroje, ukrajinští experti z think tanku Centrum pro defenzivní strategii při Ministerstvu obrany Ukrajiny nyní vyčítají německé straně, že Berlín dodal Kyjevu rezavé protiletadlové střely, minimálně část ze kterých není použitelná v boji. Členové ukrajinského think tanku dokonce tvrdí, že se jednalo o úmyslnou sabotáž a žádají o vyšetření incidentu.Dodává se, že podle informací zveřejněných v německých médiích, z celkem 2 700 protiletadlových raket Strela minimálně 700 nejsou použitelné či jsou nebezpečné pro použití.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

