Takové informace Sputniku poskytl vojensko-diplomatický zdroj.Podle jeho slov 4. února „skupina tří zaměstnanců Bezpečnostní služby Ukrajiny za doprovodu důstojníků Národní zpravodajské organizace Turecka jela do Tureckem kontrolovaných oblastí v severní Sýrii, včetně obcí Afrín a Azáz“.„V průběhu těchto kontaktů se jednalo o možnosti náboru ozbrojenců do řad územních obranných sil Ukrajiny. Bylo dosaženo dohody o uspořádání série tajných schůzek se ‚zainteresovanými osobami´,“ dodal.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

