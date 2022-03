https://cz.sputniknews.com/20220305/usa-zasobovaly-ukrajinu-zbranemi-pro-boje-ve-mestech-oznamila-media-17908958.html

USA zásobovaly Ukrajinu zbraněmi pro boje ve městech, oznámila média

USA zásobovaly Ukrajinu zbraněmi pro boje ve městech, oznámila média

Ještě v prosinci zásoboval Pentagon Ukrajinu zbraněmi a výstrojí pro bojové akce v městských čtvrtích, oznámil list The Washington Post s odvoláním na... 05.03.2022, Sputnik Česká republika

„To je nepřetržitý proces. Vždy, vždy bereme v úvahu, co Ukrajina potřebuje, a děláme to už mnoho let. Prostě jsme urychlili proces zjišťování potřeb a naše konzultace, a také konzultace s Ukrajinci, hovoříme s nimi denně, na rozdíl od periodických schůzek, které jsme prováděli před krizí“, prohlásil nejmenovaný vysoký úředník Pentagonu.Podotýká se mj., že se dodávaly brokovnice a speciální oděvy pro ochranu vojáků před neexplodovanou municí.Jak oznámil list, v posledním týdnu zvýšila administrativa prezidenta USA Joea Bidena objemy dodávek a poprvé dodala protiletadlové komplety Stinger. Kromě toho byly na Ukrajinu poslány další protitankové raketové komplety Javelin.Podle slov odborníků se bojové akce na Ukrajině nevyhnutně vyústí v pouliční boje, píše list.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dříve prohlásila, že administrativa USA nehodlá za žádného scénáře posílat americká vojska na Ukrajinu, aby tam bojovala proti Rusku.Speciální vojenská operaceRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině časně ráno ve čtvrtek 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež jsou po dobu osmi let vystaveni ponižování, genocidě ze strany kyjevského režimu.“ Za tímto účelem je, podle jeho sov, třeba uskutečnit „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ pohnat k soudu všechny válečné zločince, kteří nesou odpovědnost za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že armáda útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské vojáky, že civilisty nic neohrožuje. Za podpory ruské armády přecházejí do útoku oddíly DLR a LLR. Avšak o okupaci Ukrajiny nejde, zdůraznil ruský prezident.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA

