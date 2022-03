https://cz.sputniknews.com/20220305/vavra-o-blokaci-webu-ten-kdo-se-rozhodne-bojovat-s-opozici-cenzurou-neni-ani-demokrat--17918256.html

Vávra o blokaci webů: Ten, kdo se rozhodne bojovat s opozicí cenzurou, není ani demokrat

Podle Vávry zákaz několika desítek vybraných webů provedený sdružením CZ.NIC na základě doporučení Vlády České republiky a bezpečnostních složek státu je výsledkem dlouhé mediální masáže o nebezpečí „dezinformací a nenávisti“, se kterou se většina společnosti ztotožnila.Ve svém příspěvku podotkl, že organizátoři omezení se k tomuto kroku připravovali dlouho a pouze využili stávající situaci. „Prostě jen nelze zavírat oči před tím, k čemu naše vláda zneužívá situaci. Svoboda projevu buď je, nebo není. A u nás už je zjevně jen pro někoho a tím pádem není,” argumentuje vývojář.Dodal, že ke zmíněnému kroku by byla nezbytně nutná jiná legální cesta, a to je soud. Pokud k tomu nedošlo, tak podle slov Vávry ani premiér, ani jiný „úřad pro boj s dezinformacemi” podobné pravomoci k zákazu webů nemá.Vávra se domnívá, že blokace je zcela kontraproduktivní, protože českým novinářům znemožňuje sledování zablokované ruské státní televize. V perspektivě podle něho přinese krok více škody než užitku. „To, co se stalo, je naprosto neakceptovatelné pro kohokoliv, kdo dokáže dohlédnout jen trochu do budoucna,” varuje.Na závěr Vávra uvádí, že podle něho dosavadní kroky vlády premiéra Fialy ukazují na systematickou snahu cenzurovat mediální prostor: „Všechny jeho dosavadní kroky (respektive i kroky ministra vnitra Rakušana ze STAN a před ním Hamáčka a Chovance z ČSSD, všichni zároveň z Aspenu Institutu) jednoznačně ukazují, že jeho vláda se systematicky připravuje na omezování svobody projevu … a tohle je jen názorná ukázka, jak se už ani nesnaží zachovat iluzi dodržování práva při takovém počínání a jak zneužívá těžké situace k sondování kam až mohou zajít.”Daniel Vávra na závěr prohlásil: „Ten, kdo se rozhodne bojovat s opozicí cenzurou, není ani demokrat, ani konzervativní, ani pravicový.”Připomínáme, že koncem února česká vláda schválila usnesení k hybridnímu působení proti zájmům ČR, ve kterém kabinet v návaznosti na speciální operaci Ruska na Ukrajině vyzývá „všechny relevantní subjekty k přijetí potřebných opatření vedoucích k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva ČR směrem k ospravedlnění a schvalování ruské vojenské agrese vůči Ukrajině“.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

