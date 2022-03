https://cz.sputniknews.com/20220306/cast-ruskych-diplomatu-musi-opustit-cr-do-12-brezna-oznamil-ministr-zahranici-lipavsky-17926089.html

Část ruských diplomatů musí opustit ČR do 12. března, oznámil ministr zahraničí Lipavský

Šéf české diplomacie Jan Lipavský během pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že tento pátek ruská strana oficiálně obdržela nóty o tom, že Česko již... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

česko

rusko

jan lipavský

diplomati

konzulát

velvyslanectví

Česká strana přistoupila k dalšímu omezení počtu ruských diplomatických pracovníků působících na území ČR. O svém rozhodnutí odvolat souhlas s provozem ruských generálních konzulátů v Karlových Varech a Brně Česko informovalo ruskou stranu již minulý čtvrtek. Dnes ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že ruští diplomaté, kteří pracovali na těchto zastupitelstvích, musí opustit zemi do 12. března.Dříve Česko také pozastavilo provoz dvou svých konzulátů nacházejících v Jekatěrinburgu a Petrohradu. Podle slov Lipavského zůstanou počty pracovníků české ambasády v Moskvě a zaměstnanců na ruském zastupitelství v Praze na stejné úrovni, to znamená sedm diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.Ruský diplomat se stal terčem útokuVčera mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová informovala o tom, že ve Vilniusu, hlavním městě Litvy, byl přepaden ruský diplomat.Mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová podotkla, že Moskva upozornila Litvu, Lotyško a Estonsko na to, že ony nesou plnou odpovědnost za rozpoutanou jejich úsilími psychózu ve společnosti.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

rusko

