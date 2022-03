https://cz.sputniknews.com/20220306/ceny-benzinu-v-cesku-lamou-rekordy-ekonomove-predpovidaji-nejpesimistictejsi-scenare-17919967.html

Ceny benzinu v Česku lámou rekordy, ekonomové předpovídají nejpesimističtější scénáře

Pohonné hmoty jsou čím dál dražší. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 41,60, nafta je dokonce o 70 haléřů dražší. Podle analytiků se tak řidiči mají... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-06T09:51+0100

2022-03-06T09:51+0100

2022-03-06T09:51+0100

Během celého tohoto týdne probíhalo navyšování cen, které u benzinu rostly nejrychlejším tempem od roku 2005. Odborníci uvádějí několik důvodů pro rychlý růst cen pohonných hmot. Zaprvé je vysoká cena ropy na celosvětové burze. Svůj podíl na tom má také oslabená česká koruna, která tak reaguje na nestabilní situaci během ruské vojenské operace na Donbasu.„Korunová cena barelu ropy Brent včera vyskočila až na více než 2700 korun, nejvíce v historii, jak plyne z dat Bloombergu. Tato cena zohledňuje jak růst dolarové ceny barelu Brentu, jež v pátek odpovídala mnohaletému maximu takřka 120 dolarů, tak i oslabování koruny vůči dolaru. Koruna předevčírem proti dolaru oslabila nad úroveň 23,00, a to poprvé od přelomu října a listopadu 2020, kdy vrcholila tehdejší vlna covidové pandemie,“ uvedl pro portál Echo.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.Další zdražování benzinu a nafty se tak dá stále očekávat. Cena totiž na světových burzách stále roste a navíc je také hrozba, že padne embargo na ruskou ropu.Podle Kovandy současné tempo odpovídá událostem ropných šoků.„Obecně totiž mívají ceny při dosažení historických maxim sklony spíše ke zmírňování rychlosti svého růstu, neboť jsou ovlivněny fenoménem ‚návratu k průměru‘. Tento fenomén, ‚magnetizace průměrem‘, je však v současné mimořádné situaci potlačen. A je tak třeba počítat s růstem až do pásma 45 až 50 korun za litr ještě v tomto měsíci. V příštích sedmi dnech benzín i nafta nejpravděpodobněji zdraží o čtyři koruny. Pokud padne Kyjev nebo se omezí dodávky ruské ropy či plynu do Evropy, pak bude zdražení ještě výraznější,“ dodal Kovanda.Vůbec nejdražší pohonné hmoty mohou řidiči nalézt v Praze. Průměrná cena litru benzinu i nafty se blíží až k 41 korunám. Levnější paliva mohou najít motoristé na jihu Čech, kde je benzin i nafta pod hranicí 40 korun.Do Polska na benzínkuObyvatelům v polském pohraničí se vyplatí tankovat u sousedů. Na začátku února tamní vláda snížila na šest měsíců daň u pohonných hmot, aby zmírnila dopad růstu cen na obyvatele. I když ceny pohonných hmot například na jedné z polských čerpacích stanic stouply za jeden den o dvě koruny, litr benzínu tam vyjde na zhruba 35 korun za litr.Stejně tak levněji než v ČR natankujete benzin v Maďarsku, ve Slovinsku nebo v Rakousku. Na Slovensku je jeho cena téměř stejná. V Chorvatsku, v Itálii či v Německu je ale benzin tradičně dražší než v Česku.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

