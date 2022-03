https://cz.sputniknews.com/20220306/cesko-se-potyka-s-naporem-uprchliku-z-ukrajiny-pocet-migrantu-v-prazskem-stredisku-neustale-roste-17921336.html

Česko se potýká s náporem uprchlíků z Ukrajiny. Počet migrantů v pražském středisku neustále roste

Česko se potýká s náporem uprchlíků z Ukrajiny. Počet migrantů v pražském středisku neustále roste

Česká média s odkazem na své zdroje dnes informovala o tom, že pražské středisko pro uprchlíky z Ukrajiny od začátku konfliktu odbavilo přes 8 500 běženců. V... 06.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-06T13:33+0100

2022-03-06T13:33+0100

2022-03-06T13:33+0100

Pražské středisko pro uprchlíky se nyní nachází v Kongresovém centru v Praze, kam se v pátek přesunulo z Městské knihovny. Uvádí se, že středisko pro uprchlíky v Praze slouží pro Středočeský kraj a čelí proto ještě většímu nátlaku. V sobotu bylo v pražském středisku odbaveno 3 017 uprchlíků, pro 195 bylo přitom zajištěno ubytování. V pátek počet odbavených běženců v Praze dosáhl 2 600 osob, celkem od začátku vojenské operace na Ukrajině bylo v pražském asistenčním centru odbaveno 8 567 uprchlíků. Podle dostupných informací počet odbavených ukrajinských uprchlíků v asistenčním centru v Hradci Králové činilo kolem 2 tisíc lidí.Dnes ráno do Prahy vyrazili hasiči z Hradce Králové s tím, aby vyzvedli část uprchlíků a přivezli je do královéhradeckého střediska. Podle mluvčí královéhradeckých hasičů Martiny Götzové se to dělá proto, aby byl snížen nátlak na pražské středisko.Asistenční centra v Česku zajišťují uprchlíkům z Ukrajiny registraci, zdravotní prohlídky, ubytování, dopravu, logistiku a další pomoc.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

